Zaštitari tukli turiste iz Slovenije u Umagu: Povrijeđena i djevojka, sve je snimljeno

Na javnoj plaži u Savudriji, u blizini Umaga, protekle noći desio se incident u kojem su dvojica zaštitara fizički napala grupu slovenskih turista, među kojima je bila i jedna djevojka, piše portal 24ur.com.

Prema riječima napadnutih, turisti su se prvo družili u vikendici iznad plaže, a zatim se oko 22 sata spustili na plažu ispod jednog hotela. Oko sat i po kasnije prišao im je zaštitar i počeo ih tjerati. Kada su ga upitali zašto ih udaljava s javne plaže, pridružio mu se kolega koji je, prema svjedocima, nastupio veoma agresivno.

Turisti su odlučili da sačekaju policiju u obližnjoj kućici, ali su tada napadnuti od strane dvojice zaštitara. Pozvana je i hitna pomoć, a dvoje povrijeđenih turista kasnije je potražilo ljekarsku pomoć i u Sloveniji.

Direktor hotela Kempinski, Ninoslav Vidović, potvrdio je da zna za incident, ali je naglasio da hotel za njega nije odgovoran, već vanjska zaštitarska služba. Nije želio otkriti po čijem nalogu su zaštitari bili na plaži, niti da li će ta služba biti zamijenjena, prenosi RTV Slovenija.

Snimak jezivog incidenta možete pogledati ovdje.