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UGRINOVCI

Ovo su braća Petar i Lazar koji su poginuli u jezivoj nesreći

Društvene mreže preplavile su objave njihovih najmilijih

Petar (19) i Lazar (17). društvene mreže

I. H.

17.8.2025

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 15. avgusta na magistralnom putu Ugrinovci-Batajnica u kojoj su braća Petar (19) i Lazar U. (17) izgubila živote u sudaru svog "Opel Corse" s kamionom. Vozač kamiona, Ljubiša J. (50), prošao je bez povreda.

Društvene mreže preplavile su objave njihovih najmilijih.

- Nismo dijelili svaki dan života, al’ krv nas je vezala, ime i porijeklo. U srcu znam – vi ste dio moga puta, mada ga sudbina prekinula prerano i tiho. Peđa i Lazare, odlazak vaš boli, u sjećanju ostaje trag i slika. Riječi su male, a tuga je velika, kad mlade godine smrt otkida. Braćo od ujaka, dio ste mene, iako sudbina puteve mijenja. U meni živi vaša toplina, u pričama našim ostaje uspomena. Nek vam je nebo vječni dom, nek anđeli budu vaši vodiči. Braćo od ujaka, zauvijek voljeni, u srcima našim vječni putnici. Braćo od ujaka, neka se zna, da tuga za vama nikad ne prolazi, i da će ime vaše zauvijek ostati, među onima što vas s bolom pominju i paze. Peđa i Lazare, anđeli mili, u tišini noći opet ste blizu. Braćo od ujaka, nikad vas ne zaboravljamo, dok živimo – nosimo vas u srcima. 

Počivajte u miru braćo moja mila – navodi se u jednoj objavi.

Podsjećamo, porodica se prije nekoliko godina doselila je iz Bujanovca u Ugrinovce. Mještani ih opisuju kao skromne i poštene ljude. Pored Petra i Lazara, imaju još troje djece. Obojica mladića aktivno su se bavila fudbalom i tog dana su se spremali za trening.

# BATAJNICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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