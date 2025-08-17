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MIRNIJI DAN

Situacija s požarima u Crnoj Gori povoljnija nego jučer

Trenutno nema ugroženih objekata

Najveći broj vatrogasnih jedinica angažiran je na području Podgorice. RTCG

FENA

17.8.2025

Načelnik Operativno komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Zlatko Mićanović kazao je da situacija s požarima na teritoriji Crne Gore danas povoljnija nego prethodnoga dana.

Prema njegovim riječima, trenutno su aktivni šumski požari na više lokacija u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Šavniku i Bijelom Polju.

"Najveći broj vatrogasnih jedinica angažiran je na području Podgorice. Trenutno nema ugroženih objekata, a situacija je mnogo povoljnija jer nema jakog vjetra", rekao je Mićanović.

Dodao je kako će crnogorski zrakoplovi biti angažirani na gašenju požara u području Pipera, dok će helikopteri MUP-a pružati potporu u Kučkim Koritima, prenosi Portal RTCG.

# POŽAR
# CRNA GORA
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