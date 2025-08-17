Vučić najavio naredne korake: Demonstranti su pokušali da zapale žive ljude, pokušavam da sačuvam mir

Fakulteti se pretvoreni u svinjce i brloge uz aplauze. Ne daj Bože da se neko usprotivi protiv toga. U tom tepanju kada su svinjci postali najljepša mjesta za život, rekli smo nemojte nasilje provoditi. Onda su izmišljali bezbroj laži o napadima na fakultetima, a oni se međusobno tukli. Govorili su da ne poštujemo sopstevene zakone i Ustav. Ograničili su slobodu kretanja na 700 mjesta. Neću govoriti o satanističkim obredima. Sve ste to primorani da trpite, a ako nešto poduzmete onda govore o teroru. Najmanje tu ima studenata, ima tu vetarana koji su 1985. godište. Gdje je taj ratovao s 14 godina? Onda su počeli optuživati da su svi lopovi. Gdje je imovina u inostranstvu? Ima jedna kuća u Bugojnu koju je obnovio moj otac od 12 koliko su ih imali Vučići prije nego su ustaše spalile.

- Krenulo se sa pričom o pravdi. Uvijek to bude priča o pravdi. U Sjevernoj Makedoniji je bilo četiri puta žrtava, a direktna ljudska krivica. Sve je krenulo s nostalgičnim pričama o našoj djeci, našim studentima, našoj mladosti. A ko ne bi bio za pravdu, da se pronađu krivci. Svaki normalan čovjek je za to, a mislim da još ne znamo šta se desilo. Pravda se mora pronaći za 16 žrtava. Samo mjesec dana nakon toga smo shvatili da im nije do pravde, kada su napali porodicu stradalih jer su im rekli da nisu za nasilje. Onda nam se de facto ukida školstvo i obrazovanje, ne formalno, ali suštinski da. Djeca manje uče. Godinu do kraja posljednjeg mandata ne mogu shvatiti roditelje koji žrtvu obrazovanja djece radi dnevnopolitičkih roditelja.

Nudio sam referendum, izbore, rekli su da je izdajnik ko hoće izbore. Kada su shvatili kuda to vodi, oni su rekli da hoće onda izbore. Haos nije spontan, nego upravljan od domaćih i stranih aktera. Prvo to bude niskog intenziteta, kao što su to objavljivali o napaćenoj starici, koja je iz Rumunije i nikakve veze sa Srbijom nema. Cilj je razdrmati sistem i stvarati atmosferu kontinuirane nestabilnosti. Onda se prelazi na eskalaciju, koordinirane diverzije. Sve se to moglo vidjeti. Haos tada postaje alat za promjenu političkog poretka. Lagali su da su za pravdu, za društvo bez korupcije, jer su znali da će svi to prihvatiti, kako bi na kraju došli do priče o izborima i nasilju. Sada žele novu političku realnost. Igrač pravi crveni karton kada ne može da stigne protivnika, to je izraz nemoći. Oni su lagali i da je ubijeno dijete od 15 godina u Valjevu. Idu po kućama političkih protivnika, to se radilo od 20.-34. godine prošlog stoljeća, uglavnom SPD-a i Komunističke partije. U vrijeme Informbiroa se jeste išlo po kućama, a nakon toga više se nije nikada išlo da se provodi teror. Ni to im nije bilo dovoljno, pa su išli da pale kuće političkih stranaka. Ne samo SNS-u, nego i SPS-u, Radikalima, Vulinu. Onda su pokušali sve opravdati i rekli da imaju pravo mirno da razbijaju nečije prostorije.

Nisam obratio da kukam, nego se borim da sačuvam mir. I oni su naši građani, želimo da ih vratimo da vide šta je normalno ponašanje. Zamalo su zapalili 300 živih ljudi, igrom slučaja smo izbjegli tragediju. Trebao je da pogine i Miloš Vučević, a oni nisu izvukli nikakvu poruku. Drugu noć nije bilo ljudi, tad ih je valjda iritiralo staklo. Rekli smo ljudima i u Valjevu da se sklone, oni su došli da spale ljude, bacali su molotovljeve koktele. Zemlja je u velikoj opasnosti, sve naše vrijednosti su ugrozili. Beograd je prazan, Novi Sad je prazan, ne daju ugostiteljima da rade. Ostalo je samo da počnu ubijati, sve ostalo su uradili, pitanje je dana kada će početi i to - kazao je Vučić.

- Vidjet ćete naše iznenađujuće odluke u sljedeća tri-četiri dana, a onda akciju. Činit će vam se da smo se kao država povukli i sklonili, da smo poraženi. U jednom trenutku vidjet ćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristit ćemo sve što je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak - kazao je.