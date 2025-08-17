Tenzije u Srbiji se nastavljaju: Napadnuto sjedište Srpske radikalne stranke, zapaljena i zastava

Demonstranti su sinoć na ulicama Novog Sada, pored napada na prostorije Srpske napredne stranke demolirali i sjedište Srpske radikalne stranke (SRS).

Zapaljena zastava ove stranke skinuta je ispred prostorija u Novom Sadu. Posebnu simboliku nosi činjenica da su meta demonstranata bile prostorije i obilježja Srpske radikalne stranke. Upravo iz redova radikala nastala je danas vladajuća Srpska napredna stranka.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u toj stranci proveo čak 17 godina, uz svog političkog mentora i osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, koji mu je kasnije pomogao da osnuje SNS. Od tada su dvije partije ostale bliski saveznici na političkoj sceni Srbije.