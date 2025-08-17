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Tenzije u Srbiji se nastavljaju: Napadnuto sjedište Srpske radikalne stranke, zapaljena i zastava

Jasno je kako meta demonstranata više nije samo SNS, već i šira politička struktura koja je decenijama oblikovala vlast u Srbiji

Sa lica mjesta. Screenshot

A. O.

17.8.2025

Demonstranti su sinoć na ulicama Novog Sada, pored napada na prostorije Srpske napredne stranke demolirali i sjedište Srpske radikalne stranke (SRS).

Zapaljena zastava ove stranke skinuta je ispred prostorija u Novom Sadu. Posebnu simboliku nosi činjenica da su meta demonstranata bile prostorije i obilježja Srpske radikalne stranke. Upravo iz redova radikala nastala je danas vladajuća Srpska napredna stranka.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u toj stranci proveo čak 17 godina, uz svog političkog mentora i osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, koji mu je kasnije pomogao da osnuje SNS. Od tada su dvije partije ostale bliski saveznici na političkoj sceni Srbije.

Nemiri u Novom Sadu samo su dio vala protesta koji su posljednjih dana zahvatili cijelu Srbiju. 

Ono što je započelo kao studentski bunt nakon tragedije u kojoj je u novembru 2024. godine na novosadskom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi, preraslo je u širi društveni pokret protiv vlasti.

Građani na ulicama sve glasnije prozivaju korupciju, zahtijevaju nezavisne institucije i vladavinu prava, te traže raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Vlast, međutim, zasad odbija te zahtjeve, dok policija iz noći u noć sve žešće interveniše.

Jasno je kako meta demonstranata više nije samo SNS, već i šira politička struktura koja je decenijama oblikovala vlast u Srbiji.

# SRBIJA
# DEMONSTRACIJE
# NOVI SAD
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