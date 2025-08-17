Građani i studenti večeras na ulicama Novog Sada: Borba traje, sloboda se ne odlaže

Kao odgovor na policijsku brutalnost i nasilje pristalica SNS-a, građani i studenti najavili su nove proteste za večeras u 20 sati u Novom Sadu. Poručuju da ih represija neće uplašiti i da se borba nastavlja.

Poruke iz blokade jasno govore da režimski pritisci i hapšenja samo dodatno učvršćuju odlučnost demonstranata, dok brutalnost vlasti postaje sve očitija.

Protesti su eskalirali nakon napada pristalica SNS-a na građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a prethodno i u Bačkom Petrovcu.

- Smeće koje je ostalo jučer, večeras iznosimo do kraja. Oni misle da nas mogu uplašiti, ali svaki pritvor rađa novu slobodu, a svaki udar policije još jaču odlučnost! Mi smo narod i svuda smo. Njih je malo i sklanjaju se u mrak. Novi Sad večeras ponovo diše. Borba traje, sloboda se ne odlaže. Večeras čistimo ponovo - poručili su studenti u blokadi.

Brutalnost režima postaje sve vidljivija posljednjih dana u Srbiji, a jedan od najupečatljivijih momenata desio se u srijedu kada je, zastavnik Vojske Srbije koji je bio u prostorijama SNS-a jer je čuvao predsjednika te stranke Miloša Vučevića, potegao pištolj na građane.