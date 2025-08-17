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VATRENA STIHIJA

Kiša gasi požar u Piperima, Kučima i Podgorici

Mićanović je dodao da nema ugroženih objekata, da je situacija povoljnija jer nema jakog vjetra

Piperi. Tina Popović

SRNA

17.8.2025

Kiša je počela da pada u Piperima, Kučima i u Podgorici, što će pomoći vatrogascima koji se danima bore sa vatrenom stihijom.

Načelnik Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje, Zlatko Mićanović, rekao je danas ranije da su aktivni požari na više lokacija u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Šavniku i Bijelom Polju.

- Najviše snaga vatrogasnih jedinica angažovano je u Podgorici, gdje se osim vatrogasaca i službe zaštite Podgorici na ispomoći se nalazi deset vozila i jedan patrolni džip i 37 vatrogasaca iz više opština - naveo je Mićanović.

On je rekao da je u aktivan požar u Stijeni Piperskoj i da su tu koncentrisane velike kopnene snage vatrogasnih jedinica.

Mićanović je dodao da nema ugroženih objekata, da je situacija povoljnija jer nema jakog vjetra.

# PODGORICA
# KIŠA
# PIPERI
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