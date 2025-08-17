Video / Srbija i večeras u znaku protesta: Demonstracije na ulicama u većini gradova

U Srbiji se i večeras u nekoliko gradova održavaju protesti, a na ulicama su studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju.

Demonstracije se održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Inđiji, Kruševcu, Paraćinu... Građani su se okupili i ispred prostorija SNS u Subotici i Požarevcu, piše Telegraf.rs.

Demonstranti su se večeras okupili i ispred Policijske stanice Voždovac na poziv beogradskih zborova građana, zbog, kako kažu, hapšenja jednog bajkera. Demonstranti su se večeras okupili i ispred SNS prostorija u Subotici.

Na snimcima sa društvenih mreža se vidi da su se ispred stranačkih prostorija okupile i pristalice SNS, a njih i demonstrante razdvaja kordon policije.

Nešto poslije 20 sati počeo je protest u Novom Sadu na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. novosadski zborovi. Skup pod nazivom "Smeće pada - narod vlada" održava se ispred Rektorata. Večeras se ispred Rektorata u kampusu okupio približno isti broj ljudi kao i sinoć, što je manje nego prethodnih dana, a još nije poznato kuda će šetnja večeras ići. Na ulicama oko kampusa nema policije. U Nišu manja grupa se okupila oko 20 sati ispred Policijske uprave zbog hapšenja četiri studenta u blokadi.

Odlučnost države

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ranije danas javnosti i poručio da će se za nekoliko dana vidjeti sva odlučnost države koja će iskoristiti sve što joj je na raspolaganju da vrati red, mir i poredak. Vučić je poručio da će se država suprotstaviti svim vanjskim pritiscima, svima koji joj prijete, ali i da neće biti uvedeno vanredno stanje.

Također, ponovio je da je zemlja u velikoj opasnosti, kao i da oni koji održavaju nasilne proteste nisu samo državu doveli u opasnost, već sve vrijednosti, normalan život, svakog čovjeka.

Povrijeđen policajac

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je u neredima sinoć jedan policajac povrijeđen, a da je 18 demonstranata uhapšeno, kao i da je tokom protesta, kao i prethodnih dana, došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, kao i brutalnog napada na policijske snage, ali da je policija uspostavila javni red i mir.

Dačić je rekao da je bilo demoliranja i paljenja objekata političkih stranaka, ali i državnih organa. Najveći nemiri bili su u Valjevu gdje je osim prostorija SNS i sjedišta njihovih političkih partnera zapaljena i zgrada gradske uprave odnosno suda i tužilaštva.

- Najviše incidenata, odnosno narušavanja javnog reda i mira, bilo je u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su demolirane i zapaljene prostorije Srpske napredne stranke. Srećom, unutra nije bilo nikoga. Imajući u vidu da je požar zahvatio te prostorije možda bi bilo i životno ugroženih. Isto tako, treba napomenuti da je to i stambeno-poslovni objekat u kojem žive ljudi - naveo je Dačić.

Dodao je i da je u protekla četiri dana skoro 130 policijskih službenika povrijeđeno.