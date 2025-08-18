Goran Vesić hitno operisan: Zdravstveno stanje mu se pogoršalo

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić.

- Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija. Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj njezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davat će samo porodica - naveo je Zoran Vesić, prenosi Telegraf.rs.