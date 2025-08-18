Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE NA INSTAGRAMU

Vučić: Moramo sačuvati i odbraniti našu Srbiju

On je jučer poručio da će svi koji su učestvovali u nemirima koji su rezultirali paljevinama biti privedenih u narednih deset dana

Aleksandar Vučić. Anadolija

S. S.

18.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon protesta je poručio da moraju sačuvati i odbraniti državu.

Podsjećamo, on je jučer poručio da će svi koji su učestvovali u nemirima koji su rezultirali paljevinama biti privedenih u narednih deset dana.

- Operativa radi svoj posao i za deset dana sva lica koja su u nemirima učestvovala biće privedena. I to lice sa fantomkom, koje ćemo po konstituciji da prepoznamo, nećemo samo po konstituciji. Našli smo ih mi, one koji su mislili da ih nikada nećemo naći i morat će da odgovaraju - rekao je on tokom obraćanja naciji na konstataciju novinara da se pred novinarskim kamerama tokom spaljivanja prostorija SNS u Valjevu pojavio čovek koji rekao novinarima da ga ne snimaju jer će ga vratit u zatvor ako ga prepoznaju i na pitanje ko su ti ljudi.

Objava Aleksandra Vučića. Instagram

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (23)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.