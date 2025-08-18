Načelnik policije u Rovinju pod istragom: Slao intimne poruke radnicama iz BiH i ucjenjivao ih

Načelnik Policijske stanice Rovinj, Ecio Legović, već mjesecima je pod povećalom javnosti i istražnih organa. Njegovo ime se dovodi u vezu s paljevinom vlastitog automobila i motocikla, a u sudskim spisima pojavljuju se ozbiljne optužbe, od ucjena žena kojima su bile potrebne radne dozvole, do zloupotrebe službenog položaja i odavanja povjerljivih podataka.

U avgustu prošle godine Legovićev automobil i motor zapalila je Rukija Đ., radnica iz BiH. Zbog toga je osuđena i protjerana iz Hrvatske, dok su njen muž i dvije kćerke ostali da žive u Rovinju.

Radne dozvole

Tokom postupka tvrdila je da ju je Legović godinama ucjenjivao radnim dozvolama i prijetio progonstvom nje i porodice. Tražila je da se pregledaju njegovi mobilni telefoni, što je i urađeno. Rezultati su, kako piše portal istra24, za načelnika bili vrlo neugodni.

Iz spisa proizlazi da su i Rukija i njena prijateljica Mirela D. radile kao čistačice i bile u potrebi za radnim dozvolama. Upravo tada su upoznale načelnika Legovića.

S Rukijom je za godinu dana izmijenio oko 200 poziva i poruka, pri čemu su pojedini razgovori trajali i do 80 minuta, a bilo je i videopoziva. Legović joj je slao fotografije u kupaćim gaćicama, gol do pasa, ali i snimke iz kancelarije na vrhu policijske stanice u Rovinju u kojima joj namiguje.

Prema njenim tvrdnjama, slao joj je i eksplicitne fotografije. Na direktno pitanje je li to istina, nije izričito negirao već se nasmijao i odgovorio protupitanjem:

- Kako znate da je moje?

U jednoj poruci napisao je da je pod stresom i da mu treba "opuštanje“, iz konteksta se podrazumijevalo seksualne prirode. Na pitanje s kim, dodao je:

- Možda s Rukijom?

Nakon što su mu pregledani telefoni, istarska policija sastavila je Posebno izvještaj, potpisan od načelnika krim-policije PU istarske Mladena Matike. U izvještaju stoji da je Legović povjerljive policijske informacije davao osobama izvan sistema.

Mireli D. slao je adrese, podatke o vlasništvu vozila i informacije iz kaznenih dosjea. U jednom trenutku obavijestio ju je da je priveden čovjek za kojeg se interesovala i ponudio da mu prenese njene poruke. Još jednoj osobi, evidentiranoj kao "Alen Drva“, također je slao službene podatke.

U izvještaju se navodi i da je više puta snimao ekran službenog računara i prosljeđivao podatke. Pravnicima je jasno da se takvo ponašanje može tretirati kao zloupotreba položaja i trgovina utjecajem.

Uznemiravanje policajke

U istrazi je tvrdio da se s Rukijom čuo tek nekoliko puta i to na njeno traženje. Međutim, dokazi govore drugačije – više od 200 kontakata, uglavnom na njegovu inicijativu.

Tvrdio je i da zapaljeni automobil vrijedi 17 hiljada eura, iako ga je neposredno prije oglašavao za 9 hiljada. Preko jedne nevladine organizacije pokušao je tražiti isključenje javnosti sa suđenja kako detalji njegovih odnosa ne bi izašli u javnost, piše istra24.

Legović se i ranije suočavao s prijavama. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova već ga je prijavila zbog navodnog uznemiravanja policajke u stanici. Dok je ona premještena na lošije radno mjesto i potražila pomoć psihijatra, Legović je ostao na čelu stanice.

Načelnik PU istarske, Alen Klabot, nije odgovorio na novinarska pitanja o tome kako je postupio po izvještaju o Legovićevim komunikacijama. Uprkos svemu, Ecio Legović i dalje obavlja dužnost načelnika Policijske stanice Rovinj.