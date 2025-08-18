Ustavni sud Kosova: Izbor predsjednika Skupštine u roku do 30 dana

Ustavni sud Kosova objavio je danas cijelu presudu u vezi s konstituirajućom sjednicom Skupštine Kosova, po kojoj zastupnici moraju u roku od 30 dana izabrati predsjednika zakonodavnog tijela javnim glasanjem.

Objavom presude počinje rok od 30 dana, čime se zastupnicima omogućuje nastavak sjednice. Sud je naime utvrdio da su svi dosadašnji nastavci sjednice od 27. juna do 6. jula nevažeći jer nisu provedeni u skladu s prethodnom odlukom, prenosi Kosovo online.

Sud je u presudi obvezao predsjedavajućeg sjednice da nastavi s tačkom 3 dnevnog reda konstituirajuće sjednice, usvojene 8. aprila, i pozove predstavnika najveće parlamentarne grupe da predloži kandidata za predsjednika parlamenta, koji će biti izabran javnim glasanjem, a koje se može obaviti samo tri puta za istog kandidata.

Također, odlukom suda se naređuje svim zastupnicima da budu prisutni i glasaju tokom postupka izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

Sudija Radomir Laban zatražio je izuzeće iz ovoga predmeta, ali Sud je njegov zahtjev odbio jednoglasno.

Laban je u međuvremenu postao meta političkih napada zbog čega je Srpska lista uputila pismo ambasadama zemalja Kvinte u kojem traže njegovu zaštitu i prestanak političkoga pritiska.