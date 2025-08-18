Vučić se obratio ispred demoliranih prostorija SNS-a: "Država će dati pravi odgovor"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je obišao prostorije SNS-a na Paliluli, koje su prethodno demolirali demonstranti.

- Šta drugo mogu da ponude osim toga. Čim se pojavi bilo ko, oni odmah bježe. Na to smo navikli, s tim živimo. Oni žele po svaku cijenu da nam unište normalan život. Nemaju nikakav plan, nikakvu ideju. Drugu politiku apsolutno nemaju osim "sruši, spali". Šta su oni izgradili? Ništa. Ljudi su se ovdje okupljali da rade i pokušaju nešto da naprave. Jasno smo vidjeli šta je njihova politika - rekao je Vučić, prenosi Kurir.

On je dodao da će država dati pravi odgovor.

- Iživjeli su se večeras, uspjeli su u životu - rekao je Vučić.

Tokom obilaska Vučić se u jednom trenutku posjekao na razbijeno staklo.

Ruska novinarka ga je potom pitala kako bi okarakterisao nasilje koje se dogodilo.

- To se dešava u okviru pokušaja obojene revolucije, organizovane i plaćene spolja, u kojoj se ne biraju sredstva i na svaki način pokušava nasiljem doći do vlasti, jer nemaju ni povjerenje naroda, ni plan, ni program. Ali da mi reklamirate knjigu, molim vas, uskoro ću napisati kako smo ih pobijedili i zašto im je propala obojena revolucija. Bit će tu i o tome koliko sam se opirao uvođenju sankcija Rusiji - rekao je Vučić.

Na licu mjesta vidljive su potpuno demolirane prostorije SNS-a, a dijelovi razbijenog stakla razbacani su posvuda. Nakon napada, Žandarmerija je potisnula demonstrante ka Pravnom fakultetu, navodi Tanjug.