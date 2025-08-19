Masovni pomor pčela u Slavoniji: "Zgrozilo nas je korištenje zabranjenog otrova"

Međimurska, Varaždinska i Vukovarsko-srijemska županija suočile su se s masovnim pomorom pčela. Stradale su stotine pčelinjih zajednica, a pčelari sada moraju nabaviti nove. Vukovarski pčelari, koji su u samo nekoliko dana izgubili stotine košnica, sumnjaju da je uzrok katastrofe nedozvoljena upotreba pesticida, prenosi HRT.

Pronađen otrov

- Sada mi moramo sve košnice dezinficirati, znači moramo taj vosak i med baciti iz košnica - ističe Ivan Dumendžić, pčelar iz Vukovara.

- Sanirao sam koliko sam mogao, većina je totalno stradala. Zajednica gdje je bila matica unutra je preživjela, ali je ostalo bez izletnica - dodaje Zlatko Tomašić, također pčelar iz Vukovara.

Iako još uvijek nije utvrđeno ko je odgovoran za pomor pčela, pronađen je otrov koji je nesavjesni ratar koristio.

- Sve je iznenadilo to što se radi o Fipronilu, znači otrovu koji je prije 12 godina zabranjen u Hrvatskoj. Ono što je sve iznenadilo i zgrozilo to je da je netko koristio tako iznimno jak otrov - naglašava Dumendžić.

Donacija i državna podrška

Pčelari iz Vukovara odmah su dobili pomoć od kolega, koji su im donirali pčele, dok je nadležno ministarstvo odobrilo financijsku podršku koja će biti isplaćena najesen.

- Predviđeno je nekih 100 hiljada za te pčelare. 185 eura je maksimalni iznos koji će moći proporcionalno, ovisno o prijavljenima, dobiti po pčelinjoj zajednici - pojašnjava Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

- Ta pomoć nam iznimno puno znači jer mi moramo kupiti 200 kg satnih osnova, moramo kupiti 200 zajednica, odnosno 100 zajednica, selekcionirane matice. Sve je to ulaganje - dodaje Dumendžić.

- To je velika pomoć, ali to nije rješenje za ovakve stvari. Takve stvari se ne smiju događati i treba kontinuirano raditi na edukaciji poljoprivrednika - poručuje Tomašić.

- Pozivam sve ratare, sve poljoprivrednike da budu odgovorni i da se pridržavaju svih uputa i naravno da ne koriste zabranjena sredstva na području EU i nikako ona koja su ilegalno dovezena iz trećih zemalja - zaključuje Tušek.