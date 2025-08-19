Protesti u nekoliko gradova u Srbiji: Ministri sa pristalicama SNS-a ispred Narodne skupštine

Protesti u Srbiji nastavljeni su i večeras u nekoliko gradova, a održavaju se kao podrška privedenim građanima. U Beogradu su se građani danas okupili ispred sjedišta Jedinice za obezbjeđenje (JZO), a potom i ispred Vlade, piše Telegraf.rs.

Procesuiranje svih osumnjičenih

Visoko javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopćilo je večeras, povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odjeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, da izražava zabrinutost zbog promjene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko mjeseci.

VJT u Beogradu podsjeća da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih nekoliko mjeseci donosile rješenja kojima su odbijale prijedloge za određivanje pritvora osumnjičenima u velikom broju slučajeva, ali da je krivično vanpretresno veće istog suda, odlučujući po žalbama tužilaštva, preinačavalo rješenja tih sudija i određivalo pritvore.

Zaječarci ispred prostorija SNS

U Zaječaru su demonstranti došli ispred prostorija SNS. Pristalice SNS stoje ispred kancelarija svoje stranke, a dvije grupe razdvaja veliki broj policajaca.

Uhapšene su još dvije osobe zbog sumnje da su demolirali prostorije SNS na Paliluli.

Oni se sumnjiče da su 18. avgusta oko 22 sata, tokom održavanja nepriјavljenog јavnog skupa u Cviјićevoј ulici, kamenicama razbili staklo na prostoriјama Srpske napredne stranke.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.

Ministri u Vladi i predstavnici SNS su ispred Skupštine sa pristalicama i građanima.