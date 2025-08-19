Dačić: Policija i MUP ništa ne kriju, ispitat će se postupanje policije

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je u utorak da MUP i policija ništa ne kriju u svom radu, naglasivši da će Služba unutrašnje kontrole ispitati sve navode o eventualnom prekoračenju ovlaštenja ili zloupotrebi tokom postupanja policije u zgradi Vlade Srbije 15. augusta.

Reagujući na zahtjev proširenog Rektorskog kolegija upućen Vrhovnom javnom tužilaštvu, Dačić je istakao da je otvorena svaka mogućnost provjere rada policije, prenose beogradski mediji.

- Ako postoji zloupotreba ili prekoračenje ovlaštenja, postoji služba koja to istražuje. Ništa ne krijemo - poručio je.

Poziv medijima

Pozvao je medije i javnost da objavljuju isključivo provjerene informacije.

- Reagujemo kad se šire neistine, a bilo ih je na desetine otkako su počeli skupovi blokadera - dodao je.

Govoreći o navodima iz pisma rektora Vladana Đokića, ministar je naveo da je 14. augusta oko 23 sata studentkinja Nikolina Sinđelić, zajedno s pet osoba, učestvovala u ilegalnoj blokadi saobraćaja na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, pozivajući na napad na policiju i bacajući baklje na policajce.

- Policija ih je odvela u zgradu Vlade kako bi ih prevezla u Policijsku stanicu Stari Grad na dalju obradu, jer bi na ulici bili izloženi napadu - rekao je Dačić u obraćanju iz Palate Srbija.

"Nije bilo maltretiranja"

Dodao je da je kod Sinđelić pronađena baklja, da je oko 13:30 sati privedena u Stari Grad, a da je tužilac izjavio kako postoje elementi za prekršajni postupak. U 15:00 sati puštena je iz stanice.

- Nije bilo vezivanja, vrijeđanja niti bilo kakvog maltretiranja - istakao je ministar.

Naglasio je da nema zvanične žalbe na postupke policije.

- Dozvolite mi da postavim pitanje onima koji su napisali ovo pismo tužiocu. Šta je s 137 povrijeđenih policajaca u proteklih nekoliko dana? Zašto niste napisali pismo o tome, zašto to niste spomenuli? O kakvoj policijskoj brutalnosti neko može govoriti ako je u četiri dana povrijeđeno 137 policajaca? - upitao je Dačić.

Podsjetio je da je u posljednjih devet mjeseci policija obezbjeđivala skoro 24.000 javnih okupljanja, od kojih 99 posto nije bilo prijavljeno.

Na kraju je apelovao da se smire tenzije i da se policija ne uvlači u političke sukobe.

Sumnje za zlostavljanje

Beogradski mediji podsjećaju da je prošireni rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu ranije uputio otvoreno pismo tužiteljici Zagorki Dolovac, izražavajući sumnju da su, prema izjavama studenata, policajci počinili teška krivična djela.

U pismu, koje je potpisao rektor Vladan Đokić, navodi se da su nakon nedavnog protesta pripadnici Jedinice za obezbjeđenje (JZO), predvođeni Markom Kričakom, navodno odveli troje studenata u garažu zgrade Vlade Srbije gdje su ih prisilili da kleče, gazili ih, fizički zlostavljali, prijetili oružjem, a studentkinju Sinđelić i silovali.