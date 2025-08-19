Turistkinja platila taksi u Zagrebu čak 1506 eura: "Bila sam potpuno shrvana"

Skupe vožnje taksijem u Zagrebu nerijetko izazivaju šok i nevjericu kod putnika, a jedna od njih zabilježena je krajem maja kada je Novozelanđanka Kerol Kovan (Carol Cowan) platila čak 1506 eura za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice – udaljenost od samo 1,05 kilometara, piše Jutarnji list.

Nakon dolaska vozom, odlučila je nastaviti taksijem.

- Pozdravio me s ‘Hello‘ i bilo mi je čudno što je prepoznao da govorim engleski. Prišla sam i pitala ga je li taksi, jer nisam vidjela nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jeste - opisala je Kovan.

Vozač joj je rekao da prima samo gotovinu, a putnica je pristala.

- Kada sam vidjela da se taksimetar popeo na 85 eura, pitala sam ga je li to u eurima, a on mi je pružio cjenik. Slova su bila presitna za moje slabovidne oči. Brzo sam prebrojala novac u novčaniku – imala sam 65 eura – i rekla mu: "Ne mogu si ovo priuštiti, molim vas, pustite me van!" - prisjetila se Kovan.

Pola budžeta

Taksist je zatim pitao ima li karticu i najavio da će pozvati "šefa" s uređajem za kartice. Po dolasku na odredište, taksimetar je pokazivao 185 eura, ali vozač joj je rekao da će platiti 150. Nakon što je unijela PIN, putnica je kasnije shvatila da nije dobila račun i počela sumnjati.

- Provjerila sam stanje na svojoj Visa kartici – vidjela sam da je "Ivan Madžar Taxi" naplatio 1506 eura! Bila sam potpuno shrvana – to je bila pola mog budžeta za cijelo putovanje. Odmah sam prijavila Visi da je došlo do pogreške. Pokušala sam otići na policijsku stanicu, ali nisam znala što da pokažem kao dokaz i vratila sam se u smještaj - rekla je Kovan, dodajući da je zbog svega otkazala ostatak putovanja i vratila se na Novi Zeland.

Dala izjavu policiji

Ivan Madžar je za Jutarnji.hr izjavio da je vozač koji je preuzeo putnicu koristio njegov uređaj za kartice jer sam nije imao svoj.

- Padala je kiša, nisam gledao što čovjek upisuje u aparat - rekao je. Dodao je da ga policija još nije kontaktirala.

Novozelanđanka je kontaktirala hrvatsku ambasadu, odakle su joj savjetovali da prijavi Ivana Madžara Poreznoj upravi zbog neizdavanja računa. Također je dala izjavu policiji koja je putem Interpola proslijeđena u Zagreb.