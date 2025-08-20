Nezapamćen slučaj u Crnoj Gori: Medvjed bacio kamen na vozilo, suvozač povrijeđen, oštećeno vozilo

Napadi medvjeda u sjevernim opštinama Crne Gore posljednjih mjeseci nisu rijetkost, domaćinstva već duže strahuju za svoju stoku, a sada su, po svemu sudeći, na red došli napadi na ljude. Najnoviji slučaj dogodio se jutros na putu prema Gornjoj Morači, kada su se dvojica mještana direktno suočila sa divljom životinjom. Veljko Rnković, jedan od učesnika nemilog događaja, za Portal RTCG ispričao je da su on i prijatelj Nikola Mešter, vraćajući se s planine ka selu, ni ne sluteći postali mete napada. Prema njegovim riječima, medvjed ih je gađao kamenom dok su bili u automobilu, pri čemu je on zadobio povredu ramena.

- Jutros oko deset sati mi smo krenuli sa planine prema selu, ja i moj prijatelj Nikola Mešter. Ja sam bio suvozač, on vozač. Čuo sam ranije da u tom kraju ima medvjeda, ali do sada se nismo sretali. Bio je udaljen oko pedesetak metara i mi ga nismo vidjeli dok nije gađao kamenom u naš automobil. Izašli smo, ja sam osjetio bol u ramenu i tek tada smo shvatili šta se zapravo desilo. Pozvali smo lovočuvarsku službu i policiju. Tek kada smo izašli iz vozila, ugledali smo ga iznad puta - kazao je Rnković za RTCG jučer.

Da je opasnost bila ozbiljna potvrđuje i lovočuvar Milinko Lukovac, koji je ubrzo nakon prijave stigao na lice mjesta. On je objasnio da je udarac kamena bio toliko snažan da je polomio dva stakla na automobilu, a samo pukom srećom izbjegnuta je tragedija.

- Momci koje je napao medvjed vraćali su se sa planine prema selu, kada se odjednom čuo udar. Slomljena su dva stakla, vozačevo i ono iza njega. Kamen je uletio u auto i pogodio suvozača u rame, a potom se zaustavio kod mjenjača. Sreća je što udarac nije bio jači, inače bi čovjek stradao. Ja sam stigao pola sata nakon događaja, policija je takođe došla i napravljen je zapisnik - naveo je Lutovac.

Mještani sjevera već mjesecima upozoravaju na rastući problem, medvjedi sve češće silaze u naselja, uništavaju imanja, napadaju stoku. Najnoviji incident pokazuje da su sada direktna prijetnja i ljudima.