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SLAVONSKI ŠAMAC

Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzeti keksi s THC-om

Policija na prijelazu Slavonski Šamac zaustavila autobus i kod 24-godišnjaka pronašla drogu u keksima

U keksima THC. Foto: PU Brodsko-posavska

A. H. K.

20.8.2025

Policija je na graničnom prijelazu Slavonski Šamac zaustavila autobus bosanskohercegovačkih registracija i kod jednog putnika pronašla kekse sa zabranjenom supstancom.

Tokom kontrole vozila, prtljaga i putnika, kod 24-godišnjeg državljanina BiH otkrivena su dva keksa za koja je odmah posumnjano da sadrže THC, saopćila je PU brodsko-posavska.

- Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja policijskih službenika te su od osumnjičenog oduzeta dva keksa ukupne mase 133,3 grama - navela je policija.

Mladiću je uručen prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga.

# BIH
# HRVATSKA
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