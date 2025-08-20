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NE ŽELE SUKOBE

Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije: Ne želimo sukobe već da vratimo otete institucije

Obrazovni sistem je devastiran

Miloš Vučević. SNS

FENA

20.8.2025

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pozvao je danas na okupljanje širom Srbije, navodeći da to građani "podižu glavu" jer im je dosta blokada te ističući da ne žele sukobe ni sa kim pa ni sa blokaderima.

- Bit će to mirno, demokratsko okupljanje, bez bilo kakve želje za bilo kakvim sukobima, sa porukom dosta nam je blokada, hoćemo normalan život nazad - rekao je Vučević za televiziju Pink, koja je prije i poslije njegovog gostovanja emitovala spot za pozivom na okupljanje u, kako je rečeno, 50 gradova, prenosi Beta.

Prema riječima Vučevića, "kada dođu izbori, kad god oni budu, svi će moći da učestvuju i takmiče sa idejama i kandidatima i tada će građani na mogući način da odluče ko će da vodi državu".

On je rekao da je obrazovni sistem "devastiran", kao i da "postoji napad na državu i kroz te takozvane spavače, kojih je i u sistemu pravosuđa".

- Vjerujem da će vrlo brzo predsjednik države i Vlada izaći s prijedlogom mjera kako da vratimo građanima državu, kako da vratimo otete, uzurpirane institucije građanima. To je važan zadataka pred državno rukovodstvo. Većinska Srbija to očekuje - rekao je Vučević.

# SRBIJA
# BLOKADE
# MILOŠ VUČEVIĆ
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