Roditelji kažnjeni jer su djeca vozila električne romobile bez kacige

Policija u Sunji privremeno je oduzela električne romobile djeci koja su njima upravljala izvan dozvoljenih površina i bez zaštitne kacige. Uputili su apel roditeljima da djeci ne kupuju romobile koje, prema zakonu, ne smiju voziti.

U srijedu su policajci u Sunji zaustavili dvoje djece koja su upravljala električnim romobilom na kolniku, bez propisane kacige, što je u suprotnosti s prometnim pravilima. Romobili su im privremeno oduzeti, a protiv roditelja će biti izdani prekršajni nalozi.

Iz policije podsjećaju da je zakonom propisano da je minimalna dob za upravljanje električnim romobilom 14 godina te da je nošenje kacige obavezno za sve vozače.

Roditelji koji to zanemaruju mogu biti novčano kažnjeni – u iznosima od 30 do 1.990 eura – prema Zakonu o sigurnosti prometa.

Vožnja električnih romobila dozvoljena je isključivo biciklističkim stazama i trakama. Ako one ne postoje, kretanje je moguće površinama namijenjenim pješacima, ali uz poseban oprez prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Također, noću i pri smanjenoj vidljivosti vozači moraju nositi reflektirajuću odjeću ili oznaku te obavezno koristiti svjetla na romobilu.