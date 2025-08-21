Turistkinja poslala poruku taksisti iz Zagreba koji ju je "oderao" za 1.506 eura: "Duguješ mi još šest eura"

Putovanje po Evropi, koje je Kerol Kovan s Novog Zelanda započela nakon smrti supruga, trebalo je biti prilika za novi početak i ozdravljenje. Međutim, umjesto lijepih uspomena, Zagreb će pamtiti po ogromnoj prevari – vožnja taksijem koštala ju je čak 1.506 eura, iako se na toj relaciji plaća svega nekoliko eura.

U razgovoru za RTL Danas, Kerol je pokušala unijeti i malo humora u cijelu priču.

- Djeca mi govore da sam sad poznata u Hrvatskoj - rekla je.

Turističke zajednice žele ublažiti gorak dojam i pokazati da gosti nisu prepušteni sami sebi. Na pitanje da li bi se vratila u Hrvatsku ako bi joj organizovali posebno putovanje kao znak isprike, Kerol je odgovorila: "Da, došla bih. Hvala vam, to je jako lijepo, jako lijepo."

Podsjetimo, taksista Ivan Madžar, preko čijeg je POS uređaja novac naplaćen, vratio je 1.350 eura tek tri mjeseca kasnije, nakon što je slučaj preko Interpola dospio u javnost. Kerol priznaje da nije očekivala da će ikada vidjeti novac nazad.

- Čekala sam toliko dugo, gotovo tri mjeseca. Mislim da ga je javnost natjerala na to - rekla je.

Težak porezni prekršaj

Zagrebačka policija i dalje vodi istragu, a slučaj je prijavljen i Poreznoj upravi zbog neizdavanja računa s nevjerovatnim iznosom.

Porezni savjetnik Ivan Podgorski Boček pojašnjava da je riječ o najtežem poreznom prekršaju.

- Za to je propisana kazna od tri do 66 hiljada eura, uz dodatne kazne prema zakonima o PDV-u i fiskalizaciji - kazao je.

Kerol priča da je tokom putovanja posjetila Split, Zadar, Hvar, Rovinj i Plitvice i da se svugdje osjećala dobrodošlo. Samo je zagrebačko iskustvo s taksijem ostavilo gorak trag. Posebno žali što nije stigla posjetiti jedno mjesto.

- Ideja Muzeja prekinutih veza mi je bila jako zanimljiva, to sam htjela vidjeti - rekla je.

Njena priča dirnula je i zaposlene u muzeju. Najavili su da će je dočekati s besplatnim ulaznicama i malim darom iznenađenja. Voditeljica muzeja Ariana Juraić poručila je: "Između ostalog, tu je gumica za brisanje loših sjećanja. Nadamo se da će posjetom muzeju i ovom gumicom izbrisati negativna sjećanja na naš grad."

Juraić naglašava da ovakvi postupci pojedinaca ruše ugled Zagreba i Hrvatske.

- Ono što je najgore je što se mi kao kulturna ustanova, kao i cijeli grad, trudimo poželjeti dobrodošlicu turistima. Jedno loše iskustvo može zasjeniti sve ono što je Zagreb – topao, brižan i otvoren grad - poručila je.

Poruka taksisti

Kerol ipak ostaje hrabra i optimistična. Ima i posebnu poruku za taksistu: "Gospodine Madžar, hvala što ste mi vratili 1.350 eura. Žao mi je što vam je trebalo tri mjeseca da to učinite. Još mi dugujete šest eura, ali opraštam vam. Kupite supruzi čokoladu. I evo savjeta za vas – ako radite s iskrenošću i integritetom, biznis će vam rasti i ljudi će vas poštovati."