Haos u Beogradu: Navijač zapucao na grupu maloljetnika, u toku potjera za napadačem

Jeziva pucnjava dogodila se u srijedu oko 22 sata u beogradskom naselju Rušanj, kada je nepoznata osoba otvorila vatru na grupu tinejdžera.

Prema informacijama koje je objavio Telegraf, incident se odigrao u Moravskoj ulici, a sumnja se da je navijač Partizana zapucao na maloljetnike.

Kako se navodi, grupa tinejdžera crtala je grafite Crvene zvezde na zidu kada je došlo do pucnjave. Napadač je potom pobjegao u nepoznatom pravcu, a za njim se intenzivno traga. Na sreću, niko od maloljetnika nije povrijeđen.

Policija je odmah izašla na lice mjesta, prikupila tragove, obavila uviđaj i razgovarala sa svjedocima. Pregledani su i snimci sa sigurnosnih kamera iz ulice.

Nadležni organi intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja, kao i na identifikaciji osobe koja je pucala, a istraga je u toku, prenosi Telegraf.