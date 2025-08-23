Milanović i Orban ponovo u opuštenoj varijanti: Ured predsjednika Hrvatske saopćio "to mu je posao"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sastao se danas na Braču s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, potvrđeno je iz Ureda predsjednika. Ovaj sastanak nije prethodno najavljen, niti je o njemu bilo objave na zvaničnim stranicama Ureda.

Na upite medija zašto informacija nije bila dostupna javnosti, iz Ureda predsjednika su pojasnili da je uloga predsjednika, iako bez izvršnih ovlasti, razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država.

- Hrvatska i Mađarska su susjedne i prijateljske zemlje koje povezuje duga povijest. Politički odnosi se kontinuirano održavaju i razvijaju, usprkos nekim otvorenim pitanjima - navedeno je u odgovoru Ureda, uz napomenu da su Milanović i Orban tokom susreta razmijenili mišljenja o aktuelnim globalnim temama.

Ovo nije prvi put da se dvojica lidera susreću izvan protokolarnih okvira. U ljeto 2022. godine zajedno su viđeni na večeri na Paklinskim otocima, a fotografija s tog druženja pojavila se na društvenoj mreži X. Taj neformalni sastanak izazvao je tada veliku pažnju jer je uslijedio samo nekoliko mjeseci nakon Orbanove izjave da je „hrvatsko more oduzeto Mađarskoj“.

Današnji susret na Braču, iako predstavljen kao redovni razgovor između susjednih zemalja, ponovo otvara pitanje prirode odnosa Milanovića i Orbana, koji su u više navrata zauzimali nekonvencionalne političke stavove na evropskoj sceni.