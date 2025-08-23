Vučić na skupu građana protiv blokada u Ubu: "Okupilo se 55.000 ljudi"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je nešto prije 19 sati u Ub i pridružio se šetnji građana protiv blokada kroz okolne ulice.

- Došao sam da zamijenim Darka Glišića pošto je bolestan. Ovo je Darkov sin Luka pored mene, a pošto Darko nije mogao, ja sam došao - rekao je Vučić na početku.

Komentarišući situaciju Nikoline Sinđelić, dodao je: "Molim sve medije da pokažu veće poštovanje prema toj gospođici. Dama je, i postoji služba unutrašnje kontrole koja će sve istražiti – da li je bilo ikakvih nepravilnosti. Sve će biti jasno, a princip odgovornosti će postojati. Ako ne, nastavit će raditi normalno kao i do sada – časno, odgovorno i pošteno."

Vučić je govorio i o broju prisutnih na skupu: "Na svih 49 lokacija koje su ponovljene u odnosu na prošli put broj ljudi je značajno veći. Preko 55.000 građana. Ljudi se oslobađaju. Važno mi je da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ne mogu da vjerujem da neko može odbiti poziv predsjednika u pet minuta. Nadam se da će razmisliti, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga."

Na Gradskom trgu u Ubu okupio se veliki broj građana koji mirno protestuju protiv blokada i nasilja, noseći veliki transparent s natpisom "Ne damo Srbiju".

Prisustvovali su i građani sa zastavama Srbije te transparentima na kojima piše: "Želimo mir", "Hoću moju Srbiju nazad" i "Hoću normalan život".

- Ljudi su sretni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba negovati, a ne mržnju. Mir, stabilnost, sigurnost, borba za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali jeste problem ako stvari završe premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija - rekao je Vučić.