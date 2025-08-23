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OBJAVLJEN SNIMAK

Herojski čin u Cavtatu: Trojica mladića izvukla mlade Francuze iz olujnog mora

Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović spasili su dvojicu mladih Francuza, koji su pokušavali snimiti video za društvene mreže

Drama u Cavtatu. Dubrovački Dnevnik

M. Až.

23.8.2025

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić pohvalio je trojac koji je u četvrtak spasio živote francuskih turista kod hotela Croatia u Cavtatu. Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović spasili su dvojicu mladih Francuza, koji su pokušavali snimiti video za društvene mreže, od ogromnih valova. Svi su se, srećom, izvukli samo s ogrebotinama i posjekotinama, a situacija je mogla završiti kobno, piše Dubrovački Dnevnik.

- Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Njihova imena treba danas više puta istaći. Trojac je to koji je bez oklijevanja ušao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatia i u nevjerovatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku.

Kako mi je rečeno, čim je vidio šta se događa, prvo je u more skočio Asmir Šahinović, potom Luko Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang, koji je u tim uvjetima došao na jet-skiu.

Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju - poručio je Lasić, koji je snimku spašavanja podijelio na svom Facebook profilu.

# HRVATSKA
# CAVTAT
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