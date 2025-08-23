Herojski čin u Cavtatu: Trojica mladića izvukla mlade Francuze iz olujnog mora

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić pohvalio je trojac koji je u četvrtak spasio živote francuskih turista kod hotela Croatia u Cavtatu. Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović spasili su dvojicu mladih Francuza, koji su pokušavali snimiti video za društvene mreže, od ogromnih valova. Svi su se, srećom, izvukli samo s ogrebotinama i posjekotinama, a situacija je mogla završiti kobno, piše Dubrovački Dnevnik.

- Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Njihova imena treba danas više puta istaći. Trojac je to koji je bez oklijevanja ušao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatia i u nevjerovatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku.