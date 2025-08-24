Austrijski mediji o zatvoreniku iz BiH: On je bio narko-kralj

Austrijski mediji objavili su priču o zatvoreniku iz Bosne i Hercegovine za kojeg se vjeruje da je bio neprikosnoveni „kralj kokaina“, a čijom trgovinom je rukovodio iz zatvora u Klagenfurtu.

Iako je ovaj 39-godišnji državljanin BiH još na suđenju rekao da apsolutno nema ništa sa tim, ljudi koji su radili za njega, a koji su uhapšeni, priznali su sve pa i to za koga su radili.

Ovaj zatvorenik nalazio se na čelu narko-klana koji je bio aktivan širom Austrije, a prema istrazi, centralno čvorište gdje se sva švercovana droga “slijevala” bio je penthaus u Gracu.

U optužnici stoji da se njegov klan tereti za šverc i preprodaju najmanje sedam kilograma kokaina, 15 kilograma heroina, 16 kilograma amfetamina te 34 kilograma kanabisa.

Navodno, ulična vrijednost ove droge je u milionska.

Inače, tokom suđenja moglo se čuti da je on nekada živio u Americi gdje je radio fasade. Međutim, prije nekoliko godina je deportovan baš zato što je otkriveno da se bavi švercom narkotika.

U Austriji živi od 2014. godine i tokom proteklih godina nekoliko puta je bio osuđivan. On je iz zatvora u u Klagenfurtu i rukovodio narko-klanom, a kako se moglo čuti na suđenju, rezultati medicinskih testova pokazali su da on najvjerovatnije i u zatvoru koristi narkotike, a on je i sam priznao da je ovisnik.

Tužilaštvo je gotovo sigurno da njegova organizacija stoji iza ovog milionskog šverca narotika, jer su to potvrdili i sitni dileri koji su radili za osuđenog. Navodno, svi oni su priznali da su radili upravo za njega.

Inače, zanimljivo je da je on jedno vrijeme bio u bijegu, a uhapšen je nakon saobraćajnog prekršaja u Zagrebu, nakon čega je izručen Austriji.