Thompson pod lupom NY Timesa: "Fašistički pozdrav priziva mračno doba Hrvatske"

The New York Times danas je objavio članak pod naslovom "Fašistički pozdrav pjevača priziva krvavo doba u Hrvatskoj", navodeći kako Thompson u svojim pjesmama koristi nacionalističku retoriku kako bi sebe i fanove prikazao kao čuvare hrvatske tradicije.

- Stotine dronova osvijetlilo je noćno nebo u obliku Djevice Marije, anđela i križa dok je pjevač Marko Perković jurio po pozornici. Pirotehnika je slala plamen i vatromet u zrak. Zatim je uvod njegove najpoznatije pjesme, pun distorzije, započeo svoj crescendo. Ogromna gomila je urlala; baklje su eksplodirale. Pjevač, poznat kao Thompson, predvodio je svoje fanove u ratnom pozdravu i pozivu na odgovor, koji je predstavljao ratni pozdrav fašističke vlade Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. 'Za dom!' uzviknuo je. 'Spremni!' odgovorila je gomila - piše The New York Times.

Mediji navode da Thompson, nakon tri decenije karijere, sada privlači najveći dio publike, što je potvrdio koncertom pred 500.000 ljudi u Zagrebu.

Također, na koncertu u Sinju mnogi njegovi fanovi nosili su crne beretke i majice koje podsjećaju na paravojne uniforme ustaša.

- Nakon Perkovićevog nastupa u Zagrebu, Evropska komisija je izdala saopćenje u kojem osuđuje 'svaki izraz fašizma koji nas podsjeća na najmračnije periode evropske historije'. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je koncert zbog promocije 'neonacističkih vrijednosti'. Mnogi Perkovićevi fanovi, izgleda, uhvatili su se za idealiziranu viziju Hrvatske koju on prikazuje u svojim pjesmama kao protutežu nezadovoljstvu u zemlji, posebno među mladima. Mladi ljudi masovno napuštaju Hrvatsku otkako se zemlja pridružila Evropskoj uniji 2013. godine. Od 2011. do 2021. godine, stanovništvo je palo za 10 posto jer su ljudi tražili veće plate negdje drugdje, bježeći iz zemlje koju mnogi smatraju politički disfunkcionalnom i korumpiranom - dodaje NY Times.

Novinari ističu da je "Perković, na koncertu u Sinju, koristio jezik žrtve kako bi učvrstio narativ svoje karijere, prikazujući sebe i svoje fanove kao borce protiv cenzure koja želi zabraniti izražavanje nacionalnog ponosa“.

Zaključuju da "dok je za njegove navijače Thompson simbol hrvatskog identiteta, za kritičare je provokator i nacionalista".