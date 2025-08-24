Otkrivena najveća plantaža marihuane u Crnoj Gori: Zaplijenjeno 13.100 sadnica, uhapšene dvije osobe

Policija je nakon višemjesečnih izviđajnih i dokaznih aktivnosti u okviru akcije "Trnovo" otkrila najveću plantažu marihuane u Crnoj Gori, na kojoj je pronađeno više od 13.000 sadnica, prenosi RTCG. Dvije osobe iz Bara i Zete lišene su slobode i osumnjičene za nedozvoljenu proizvodnju, distribuciju i krijumčarenje opojnih droga.

Službenici Uprave policije, Sektora granične policije, u saradnji sa službenicima SBPK i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, sproveli su višemjesečne izviđajne i dokazne mjere, realizujući precizno koordinisanu akciju kodnog naziva „Trnovo“. Cilj akcije bio je razbijanje lanaca proizvodnje, distribucije i krijumčarenja narkotika, što je dovelo do otkrivanja najveće plantaže marihuane u Crnoj Gori.

- U koordinisanoj akciji Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije, uz asistenciju regionalnih centara granične policije ‘Jug’ i ‘Centar’ te Odsjeka za borbu protiv droge, na teritoriji opštine Bar, u mjestu Trnovo, otkriveno je osam parcela marihuane koje čine jednu cjelinu, sa oko 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa u punom stadiju uzgoja. Plantaža je bila opremljena sistemima navodnjavanja, uzgoja i tehničkog obezbjeđenja, što ukazuje na visok nivo organizacije izvršilaca, koji su primjenjivali i mjere kontra-nadzora - navodi se u saopštenju policije.

Dolaskom na lice mjesta zatečeni su Z.M. (40) iz Zete i D.P. (65) iz Bara, koji su odmah lišeni slobode.

Policija je, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, izvršila uviđaj, nakon čega su preduzete dodatne mjere prikupljanja dokaznog materijala, izuzimanja i sječe sadnica kanabisa.

- Daljim mjerama izvršen je pretres kuća i tri vozila na četiri lokacije povezane sa osumnjičenima, gdje su pronađeni predmeti koji će biti predmet daljih vještačenja. Nakon kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Z.M. i D.P. su zadržani zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se nastavljaju aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju povezanih lica koja su omogućavala uzgoj i distribuciju marihuane - navode iz policije.

Dodaju da je akcija rezultat kontinuiranog rada i koordinacije organizacionih jedinica Uprave policije u razbijanju mreža proizvodnje i krijumčarenja narkotika te procesuiranju članova kriminalnih grupa.

- Ovom akcijom Uprava policije još jednom pokazuje odlučnost, posvećenost i nepokolebljivost u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala u misiji očuvanja bezbjednosti i zaštite života i zdravlja građana - poručuju iz Uprave policije.