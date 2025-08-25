Uznemirujući snimak: Policajci šutiraju vozača koji leži na cesti

U Srbiji je uhapšen vozač Seat Alhambre N.M. nakon policijske potjere.

Kako stoji u saopćenju MUP-a Srbije on se oglušio na naredbe policije da zaustavi vozilo, te je tom prilikom probio rampu. Stoji još da je ilegalno prevozio migrante.

Policajci koji su ga zaustavili su suspendovani.

Na snimku se vidi da trojica policajaca brutalno šutiraju vozača dok leži na cesti. Vozač je zadobio povrede.

- Popriječili auto kod rampe, zaustavili ga i prebili. Ne znam šta je bio razlog, ali brutalno je - navodi se uz video.