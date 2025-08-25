Uznemirujući snimak: Policajci šutiraju vozača koji leži na cesti

U Srbiji je uhapšen vozač Seat Alhambre N.M. nakon policijske potjere.
Kako stoji u saopćenju MUP-a Srbije on se oglušio na naredbe policije da zaustavi vozilo, te je tom prilikom probio rampu. Stoji još da je ilegalno prevozio migrante.
Policajci koji su ga zaustavili su suspendovani.
Na snimku se vidi da trojica policajaca brutalno šutiraju vozača dok leži na cesti. Vozač je zadobio povrede.
- Popriječili auto kod rampe, zaustavili ga i prebili. Ne znam šta je bio razlog, ali brutalno je - navodi se uz video.
MUP Srbije navodi da su policajci zbog sumnje da su prekoračili svoja ovlaštenja, privremeno suspendovani.
- Policajci su putem radio-veze obaviješteni da se iz pravca Niša prema Beogradu na autoputu kreće Seat Alhambra u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htjelo da stane ni pirotskim ni niškim policajcima, saopštio je MUP Srbije.
Probio spuštenu rampu
Kako ističu, ispred naplatne rampe Vrčin vozač N. M. (1984) nije htio da zaustavi vozilo, probio je spuštenu rampu gdje je zaustavljen blokadom neposredno nakon što je prošao to mjesto.
Iz MUP-a su dodali da je vozač negodovao, opirao se i šutirao policajce, te su ga isti primjenom fizičke snage savladali i spriječili da ponovo pokrene auto.
Osumnjičeni je bio pozitivan na prisustvo narkotika, a vozio je i bez dozvole. Na licu mjesta pregledan je od strane Hitne medicinske pomoći.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi te će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Istraga protiv policajaca
Po nalogu nadležnih starješina, policajci su privremeno udaljeni sa posla.
- Zbog sumnje da su prekoračili ovlašćenja u primjeni sredstava prinude, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah pokrenulo postupak unutrašnje kontrole i donijelo odluku o privremenom udaljenju (suspenziji) trojice policijskih službenika do okončanja postupka. O svim činjenicama biće obaviješteno nadležno tužilaštvo - dodaje se u saopštenju.