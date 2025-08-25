Šćepanović: Zaplijenjena marihuana vrijedna više od pet miliona eura

V.d. direktora Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović kazao je da je otkrivanjem najveće plantaže marihuane u Crnoj Gori u akciji "Trnovo" Uprava policije zadala snažan udarac kriminalnim strukturama te da je u pitanju najveća zapljena vrijednosti preko pet miliona eura.

Šćepanović je istakao da je u pitanju lokalitet u dijelu Crmnice te da je taj nepristupačan teren bio pogodno tlo za lica koja su učestvovala u ovim kriminalnim aktivnostima, prenosi RTCG.

- Zasađeno je 13.100 komada sadnica, u pitanju je odabir pogodnog zemljišta, sistem za navodnjavanje i dopremanje vode, sistem za napajanje električnom energijom... - kazao je Šćepanović.

Šćepanović je naglasio da je u pitanju najveća zapljena marihuane vrijednosti preko pet miliona, a koja bi kasnije u daljoj distribuciji putem prodaje iznosila do 10 miliona eura.

On je istakao da je nastupila snažna operacija Uprave policije te da policija radi na otkrivanju svih povezanih osoba sa krijumčarenjem droge.

Podsjećamo, policija je nakon višemjesečnih izviđajnih i dokaznih radnji u okviru akcije "Trnovo" otkrila najveću plantažu marihuane u Crnoj Gori sa preko 13.000 sadnica.

Dvije osobe iz Bara i iz Zete su uhapšene i osumnjičene za nedozvoljenu proizvodnju, distribuciju i krijumčarenje opojnih droga, prenosi RTCG.