Ratni zločinac Radovan Karadžić uklonjen iz javne evidencije dobitnika književne nagrade "Risto Ratković"

Ratni zločinac Radovan Karadžić uklonjen je iz javne evidencije dobitnika književne nagrade "Risto Ratković", odlučilo je Vijeće javne ustanove "Ratkovićeve večeri poezije".

Predsjednik Vijeća, Jasmin Ćorović, pojasnio je da je odluka donesena 1. jula, na osnovu člana 25 Statuta ustanove i Pravilnika o radu žirija. Kako je kazao, riječ je o simboličnom činu koji se odnosi isključivo na javno predstavljanje bivših laureata, dok formalno-pravno oduzimanje nagrade nije u nadležnosti Vijeća.

- Formalno-pravno oduzimanje nagrade nije u nadležnosti Vijeća. Ovo je isključivo simbolični korak u javnom prikazu laureata - rekao je Ćorović, prenose Vijesti.me.

Tu odluku mora potvrditi Skupština opštine Bijelo Polje, osnivač ustanove.

Podsjetimo, Bošnjačka stranka je ranije pokrenula inicijativu da se nagrada "Risto Ratković" oduzme osuđenom ratnom zločincu.

Karadžić je ovu nagradu dobio 1993. godine, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kasnije je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.