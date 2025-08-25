Dječak ostao bez šake nakon eksplozije boce za ronjenje kod Budve

Dječak, koji je juče teško povrijeđen na plaži u Crnoj Gori zbog eksplozije boce za ronjenje, izgubio je šaku.

Crnogorska policija uhapsila je Beograđanina M. B. (45), osumnjičenog za teška djela protiv opšte sigurnosti, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljenog bavljenja privrednom djelatnošću, bankarstvom, berzanskom i osiguravajućom djelatnošću.

- Slobode je lišen državljanin Republike Srbije M.B. (45) koji je, kako se sumnja, krivična djela izvršio na način što je opasnom radnjom i sredstvom izazvao opasnost za život ili tijelo ljudi na plaži u mjestu Krimovica, dok se bavio privrednom ili drugom djelatnošću bez registracije ili odobrenja. Usled toga, jedno maloletno lice zadobilo je tešku tjelesnu povredu - navode iz policije.

Prema objašnjenju policije, nesreća se dogodila kada je boca za ronjenje eksplodirala u blizini plaže u Krimovici.

- Prilikom detonacije fragmenti boce pogodili su povrijeđeno lice, stranog državljanina, u predjelu ruke, što je dovelo do amputacije šake. Povrijeđeni je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći, dok su još dvije osobe zatražile medicinsku pomoć zbog lakših povreda od detonacije - dodaju iz policije.

Sa slučajem je upoznat tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, koji je izašao na mjesto događaja, gdje je u prisustvu vještaka mašinske struke izvršen uviđaj.

Nakon preduzetih mjera i naloga postupajućeg tužioca, M. B. je lišen slobode.