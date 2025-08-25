Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Dječak ostao bez šake nakon eksplozije boce za ronjenje kod Budve

Crnogorska policija uhapsila je Beograđanina M. B. (45), osumnjičenog za teška djela protiv opšte sigurnost

MUP Crne Gore: Uhapšena jedna osoba. Facebook

M. Až.

25.8.2025

Dječak, koji je juče teško povrijeđen na plaži u Crnoj Gori zbog eksplozije boce za ronjenje, izgubio je šaku.

Crnogorska policija uhapsila je Beograđanina M. B. (45), osumnjičenog za teška djela protiv opšte sigurnosti, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljenog bavljenja privrednom djelatnošću, bankarstvom, berzanskom i osiguravajućom djelatnošću.

- Slobode je lišen državljanin Republike Srbije M.B. (45) koji je, kako se sumnja, krivična djela izvršio na način što je opasnom radnjom i sredstvom izazvao opasnost za život ili tijelo ljudi na plaži u mjestu Krimovica, dok se bavio privrednom ili drugom djelatnošću bez registracije ili odobrenja. Usled toga, jedno maloletno lice zadobilo je tešku tjelesnu povredu - navode iz policije.

Prema objašnjenju policije, nesreća se dogodila kada je boca za ronjenje eksplodirala u blizini plaže u Krimovici.

- Prilikom detonacije fragmenti boce pogodili su povrijeđeno lice, stranog državljanina, u predjelu ruke, što je dovelo do amputacije šake. Povrijeđeni je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći, dok su još dvije osobe zatražile medicinsku pomoć zbog lakših povreda od detonacije - dodaju iz policije.

Sa slučajem je upoznat tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, koji je izašao na mjesto događaja, gdje je u prisustvu vještaka mašinske struke izvršen uviđaj.

Nakon preduzetih mjera i naloga postupajućeg tužioca, M. B. je lišen slobode.

# BUDVA
# EKSPLOZIJA
# CRNA GORA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.