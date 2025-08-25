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IMOTSKI

Totalno pijan pokušao ući u BiH, s toliko alkohola u krvi da ga je morao pregledati ljekar

Izlazak iz Hrvatske mu je odbijen, a vozilo je isključeno iz saobraćaja

Državljanu Hrvatske zadržan na granici. Google maps

M. Až.

25.8.2025

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske jučer su na graničnom prijelazu u imotskom području zaustavili 34-godišnjeg državljanina Hrvatske koji je, u vidno alkoholiziranom stanju, vozilom pokušao napustiti zemlju.

- Obavljenom kontrolom također je utvrđeno da je vozilu istekao rok važenja saobraćajne dozvole za više od 15 dana - navode iz PU splitsko-dalmatinske, prenosi Index.hr.

Izlazak iz Hrvatske mu je odbijen, a vozilo je isključeno iz saobraćaja nakon što je utvrđeno da muškarac ima čak 3,12 promila alkohola u krvi.

- Preventivno ga je pregledao ljekar, nakon čega je zadržan u policijskoj stanici do otrježnjenja. Danas će u hitnom postupku biti odveden pred sud. U optužnom prijedlogu, uz zadržavanje, bit će predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca - navode iz policije.

# GRANICA
# HRVATSKA
# BIH
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