Totalno pijan pokušao ući u BiH, s toliko alkohola u krvi da ga je morao pregledati ljekar

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske jučer su na graničnom prijelazu u imotskom području zaustavili 34-godišnjeg državljanina Hrvatske koji je, u vidno alkoholiziranom stanju, vozilom pokušao napustiti zemlju.

- Obavljenom kontrolom također je utvrđeno da je vozilu istekao rok važenja saobraćajne dozvole za više od 15 dana - navode iz PU splitsko-dalmatinske, prenosi Index.hr.

Izlazak iz Hrvatske mu je odbijen, a vozilo je isključeno iz saobraćaja nakon što je utvrđeno da muškarac ima čak 3,12 promila alkohola u krvi.

- Preventivno ga je pregledao ljekar, nakon čega je zadržan u policijskoj stanici do otrježnjenja. Danas će u hitnom postupku biti odveden pred sud. U optužnom prijedlogu, uz zadržavanje, bit će predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca - navode iz policije.