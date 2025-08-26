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BLOKADE

Izbačeni studenti iz zgrade Filozofskoga fakulteta u Novom Sadu

Prema njihovim navodima, dekan Milivoje Alanović ušao je rano jutros u zgradu sa skupinom profesora i zamijenio bravu

Dekan također najavio disciplinske mjere. Fena

FENA

26.8.2025

Studenti koji su od decembra prošle godine blokirali zgradu Filozofskoga fakulteta u Novom Sadu, izbačeni su iz prostora fakulteta. 

Prema njihovim navodima, dekan Milivoje Alanović ušao je rano jutros u zgradu sa skupinom profesora, zamijenio bravu i zatražio od studenata da napuste prostor.

- Prijeti nam disciplinskim postupcima i želi nas izbaciti. Treba nam pomoć, objavili su studenti na društvenim mrežama putem stranice Blokada FFUNS.

Kako prenosi portal 021.rs, dekan, prodekan i nekoliko profesora ušli su u zgradu oko 6 sati ujutro kroz sporedni ulaz. Studente koji su tu spavali probudili su i poručili im da odmah pokupe stvari jer počinje čišćenje prostora, a s ispitima od 1. septembra.

Jedan od studenata kazao je kako je dekan također najavio disciplinske mjere protiv svih koji budu opstruirali rad Fakulteta.

Studenti su dan ranije objavili da uprava nije dala dogovor na njihove zahtjeve. Plenum studenata je odlučio da se ispiti ne mogu odžavati u prostorijama fakulteta dok traje blokada.

Ispred zgrade fakulteta se pored studenata okupljaju i građani.

# FILOZOFSKI FAKULTET
# STUDENTI
# NOVI SAD
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