Poduzetnica iz Zagreba fizički nasrnula na vozača ZET-a: Ranije bila povezana s akcijom protiv narkotika

Vozačica Range Rovera, koja se prošlog vikenda sukobila s vozačem ZET-a na zagrebačkom Kvaternikovom trgu, je poduzetnica Dajana Radošljević, saznaje Index. Ona je vlasnica salona "Dajana Body Space" na Maksimirskoj cesti, svega nekoliko stotina metara od mjesta incidenta.
Do sukoba je došlo u subotu, kada je Radošljević parkirala automobil preblizu tramvajskih šina, zbog čega tramvaj na liniji 11 nije mogao proći. Ubrzo se pojavila i snimka na kojoj se vidi fizički obračun s vozačem ZET-a – u jednom trenutku vozač je na tlu, zatim zamahuje nogom prema Radošljević, nakon čega ona nasrće na njega i udara šakama.
Prema tvrdnjama svjedoka, Radošljević se prvo sukobila s osobom koja ju je upozorila da tu ne smije parkirati, a potom i s vozačem tramvaja, kojeg je, kako se navodi, odgurnula tako snažno da je pao, a zatim ga i udarila nogom.
Na upite medija Radošljević nije željela davati izjave. Rekla je tek da će sačekati službene snimke nadzornih kamera kako bi se rasvijetlila situacija.
Njen salon u Zagrebu nudi tretmane mršavljenja, wellness programe, estetske terapije i detox planove. Radošljević na društvenim mrežama, gdje ima više od 16 hiljada pratilaca, navodi da je certificirana stručnjakinja za lipolizu i često objavljuje fotografije s poznatim ličnostima hrvatske estrade, među kojima i Nevenom Ciganovićem.
Međutim, ona se ranije spominjala i u vezi sa akcijom "Roma", kada je policija u Prijedoru prošle godine uhapsila 14 osoba zbog proizvodnje i preprodaje droge. Prema pisanju medija, Radošljević je tada bila označena kao jedna od organizatora šverca kokaina. Na njenom Instagram profilu kasnije se moglo vidjeti da je vodila i automat klub te noćni bar u Prijedoru, dok se posljednjih mjeseci posvetila salonu u Zagrebu.
O incidentu se oglasio i ZET, navodeći da je "neugodno iznenađen događajem na Kvaternikovom trgu, do kojeg je došlo zbog nepropisno parkiranog vozila koje je prouzročilo zastoj tramvajskog prometa".
- Pokrenuta je interna procedura utvrđivanja okolnosti ovog nemilog događaja, a očitovanje vozača tramvaja u suprotnosti je s navodima vlasnice automobila. Naglašavamo da ne toleriramo neprimjereno ponašanje i čekamo ishod policijskog postupanja - poručili su iz ZET-a.
Dodali su apel građanima da poštuju propise i ne ometaju javni prijevoz, jer takve situacije izazivaju zastoje i ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju.