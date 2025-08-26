Poduzetnica iz Zagreba fizički nasrnula na vozača ZET-a: Ranije bila povezana s akcijom protiv narkotika

Vozačica Range Rovera, koja se prošlog vikenda sukobila s vozačem ZET-a na zagrebačkom Kvaternikovom trgu, je poduzetnica Dajana Radošljević, saznaje Index. Ona je vlasnica salona "Dajana Body Space" na Maksimirskoj cesti, svega nekoliko stotina metara od mjesta incidenta. Do sukoba je došlo u subotu, kada je Radošljević parkirala automobil preblizu tramvajskih šina, zbog čega tramvaj na liniji 11 nije mogao proći. Ubrzo se pojavila i snimka na kojoj se vidi fizički obračun s vozačem ZET-a – u jednom trenutku vozač je na tlu, zatim zamahuje nogom prema Radošljević, nakon čega ona nasrće na njega i udara šakama.



Prema tvrdnjama svjedoka, Radošljević se prvo sukobila s osobom koja ju je upozorila da tu ne smije parkirati, a potom i s vozačem tramvaja, kojeg je, kako se navodi, odgurnula tako snažno da je pao, a zatim ga i udarila nogom. Na upite medija Radošljević nije željela davati izjave. Rekla je tek da će sačekati službene snimke nadzornih kamera kako bi se rasvijetlila situacija. Njen salon u Zagrebu nudi tretmane mršavljenja, wellness programe, estetske terapije i detox planove. Radošljević na društvenim mrežama, gdje ima više od 16 hiljada pratilaca, navodi da je certificirana stručnjakinja za lipolizu i često objavljuje fotografije s poznatim ličnostima hrvatske estrade, među kojima i Nevenom Ciganovićem.