Napetosti u Novom Sadu: Građani golim rukama potisnuli policiju ispred Filozofskog fakulteta

U Novom Sadu večeras vlada izuzetno napeta atmosfera ispred Filozofskog fakulteta, gdje se okupio veliki broj građana i studenata. Skup je organizovan na poziv zborova građana kao znak podrške studentima koji su ranije tokom dana izbačeni iz zgrade fakulteta.

Najdramatičniji trenutak desio se kada su okupljeni građani, podižući ruke kako bi pokazali da nemaju namjeru na nasilje, uspjeli golim rukama potisnuti policijske snage od ulaza u zgradu. Policiju je prethodno pozvao dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović, s ciljem da obezbijedi ulaz, ali se desilo suprotno – kordon je bio primoran da se povuče.

Nakon toga, situacija je dodatno eskalirala. Dekan i grupa zaposlenih zaključali su se u zgradu, dok su studenti i građani ušli kroz drugi ulaz. Ubrzo je stiglo i pojačanje – odred žandarmerije – a u toku su pregovori između studenata, građana i policije.

Studenti sada zahtijevaju da dekan i zaposleni napuste fakultet kako bi blokada mogla biti nastavljena.

Događaji su uslijedili nakon što su jutros studenti, koji danima blokiraju rad Filozofskog fakulteta, izbačeni iz zgrade. Prema njihovim tvrdnjama objavljenim na društvenim mrežama, dekan Alanović je ušao u pratnji nekoliko profesora, promijenio bravu na vratima i zaprijetio im disciplinskim postupcima.

Nakon toga, studenti su pozvali javnost da im pruži podršku, naglašavajući da ih dekan pokušava fizički ukloniti s fakulteta. Njihov poziv izazvao je brzu reakciju – ispred zgrade su se okupili i studenti drugih fakulteta, među njima i sa Pravnog fakulteta.

Odluka dekana Alanovića da se suprotstavi blokadi izazvala je i potres unutar uprave fakulteta – troje prodekana podnijelo je ostavke u znak neslaganja s njegovim postupcima.