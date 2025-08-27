Nesvakidašnji prizor: Medvjed pokucao na vrata porodice Pepić

Za one koji žive u gradskim sredinama ovakve vijesti zvuče gotovo nestvarno, ali mještanima sela uz šumu slični susreti nisu potpuno nepoznati. Ipak, porodica Pepić nije mogla sakriti šok kada su na svom pragu ugledali krznenog "gosta“.

Stanovnici sela Draga kod Tutina doživjeli su nesvakidašnji prizor kada im je pred vrata došao, medvjed. U trenutku kada je u kući sijalo svjetlo, životinja se podigla na stražnje noge i, gotovo ljudskim gestom, pokucala na vrata.

Kako se može vidjeti na snimku objavljenom na Instagram stranici Srbiju_upoznaj, medvjed se propinje na noge i izgleda kao da znatiželjno proviruje u unutrašnjost kuće.

Sve se dogodilo nedaleko od Specijalnog rezervata prirode Mojstirsko-Draške planine, pa se pretpostavlja da je životinja zalutala iz svog prirodnog staništa.

Iako prizor djeluje zastrašujuće, mnogi su se u komentarima našalili da medvjed možda i nije bio toliko opasan, već samo u potrazi za družicom, poput Maše iz crtanog filma.

Jedno je sigurno, porodica Pepić imat će šta da prepričava još dugo vremena, jer im je pred kućni prag došla zvijer od koje većina ljudi zazire, a oni je doživjeli iz prvog reda.