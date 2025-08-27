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DRAMATIČNO OBRAĆANJE

Premijer Srbije: Neprijatelji žele podjele, Srbija je u identitetskoj i vrijednosnoj krizi

Naši preci dobro znali da je jedinstvo naroda i snaga države jedini način za očuvanje teško stečene nezavisnosti, poručio je Đuro Macut

Suočavamo se s krizama koje nisu samo političke. Društvene mreže

A. H. K.

27.8.2025

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je na svečanoj sjednici vlade, održanoj povodom 220. godišnjice osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta, da se zemlja nalazi pred ozbiljnim izazovima koji zahtijevaju slogu i jedinstvo. Poručio je da će vlada nastaviti čuvati nezavisnost i slobodu, a u dijalogu i slozi graditi budućnost Srbije.

- Suočavamo se s krizama koje nisu samo političke, one su identitetske i vrijednosne. Zato su složene i od nas se traži sloga, sabornost, blagotvoran dijalog i razumijevanje - rekao je Macut u uvodnom obraćanju.

Dodao je da će vlada ostati posvećena naslijeđu predaka: 

- U ime vlade obećavam da ćemo nastaviti putem naših predaka, da ćemo čuvati nezavisnost i slobodu, da ćemo u dijalogu i slozi graditi budućnost i da ćemo dostojno braniti ono što je vijekovima bilo najsvetije – Srbiju, njezinu državnost i njezin narod.

Premijer je naglasio kako je Srbija uvijek bila najsnažnija kada je bila složna, a da upravo to "neprijatelji žele spriječiti“.

- Oni su ti koji ciljano huškaju i dijele ljude, a danas to pojedinci čine sa ciljem kolapsa naše države, njezinog porobljavanja i rasparčavanja - rekao je Macut, pozivajući sve odgovorne u društvu da pomognu u obrani državnosti, nezavisnosti i slobode.

- U tom cilju i zadatku budimo složni i nedjeljivi - poručio je.

Podsjetio je i da su "naši preci dobro znali da je jedinstvo naroda i snaga države jedini način za očuvanje teško stečene nezavisnosti".

- Danas ta nezavisnost ima svoje jasne izazove, u obrani Kosova i Metohije, kao neotuđivog dijela Srbije, u podršci Republici Srpskoj, kao garanciji opstanka našeg naroda u Bosni i Hercegovini, te u zaštiti našeg prava da sami odlučujemo o svojoj sudbini - zaključio je premijer Macut.

# SRBIJA
# VLADA
# ĐURO MACUT
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