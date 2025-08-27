Premijer Srbije: Neprijatelji žele podjele, Srbija je u identitetskoj i vrijednosnoj krizi

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je na svečanoj sjednici vlade, održanoj povodom 220. godišnjice osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta, da se zemlja nalazi pred ozbiljnim izazovima koji zahtijevaju slogu i jedinstvo. Poručio je da će vlada nastaviti čuvati nezavisnost i slobodu, a u dijalogu i slozi graditi budućnost Srbije.

- Suočavamo se s krizama koje nisu samo političke, one su identitetske i vrijednosne. Zato su složene i od nas se traži sloga, sabornost, blagotvoran dijalog i razumijevanje - rekao je Macut u uvodnom obraćanju.

Dodao je da će vlada ostati posvećena naslijeđu predaka:

- U ime vlade obećavam da ćemo nastaviti putem naših predaka, da ćemo čuvati nezavisnost i slobodu, da ćemo u dijalogu i slozi graditi budućnost i da ćemo dostojno braniti ono što je vijekovima bilo najsvetije – Srbiju, njezinu državnost i njezin narod.

Premijer je naglasio kako je Srbija uvijek bila najsnažnija kada je bila složna, a da upravo to "neprijatelji žele spriječiti“.

- Oni su ti koji ciljano huškaju i dijele ljude, a danas to pojedinci čine sa ciljem kolapsa naše države, njezinog porobljavanja i rasparčavanja - rekao je Macut, pozivajući sve odgovorne u društvu da pomognu u obrani državnosti, nezavisnosti i slobode.

- U tom cilju i zadatku budimo složni i nedjeljivi - poručio je.

Podsjetio je i da su "naši preci dobro znali da je jedinstvo naroda i snaga države jedini način za očuvanje teško stečene nezavisnosti".

- Danas ta nezavisnost ima svoje jasne izazove, u obrani Kosova i Metohije, kao neotuđivog dijela Srbije, u podršci Republici Srpskoj, kao garanciji opstanka našeg naroda u Bosni i Hercegovini, te u zaštiti našeg prava da sami odlučujemo o svojoj sudbini - zaključio je premijer Macut.