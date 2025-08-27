Policija još nije dobila zahtjev za oduzimanje kipa Đurišića

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama formiralo je predmet zbog premještanja spomenika ozloglašenom ratnom zločincu i vođi četnika Pavlu Đurišiću u manastir Đurđevi stupovi. Uprava policije nije zaprimila zvanični zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama za oduzimanje statue Pavla Đurišića.

To je Pobjedi zvanično rečeno iz ovog sektora Ministarstva unutrašnjih poslova, s obzirom na to da je u njihovoj nadležnosti uklanjanje spomenika ozloglašenom ratnom zločincu i vođi dijela četnika iz Crne Gore, kao predmeta kojim je izvršeno krivično djelo. U konkretnom slučaju, riječ je o protivpravnoj radnji s obzirom na to da je Crna Gora zakonski obavezana da spriječi podizanje spomen-obilježja licima koja su propagirala fašizam, nacizam i šovinizam, ili bila saučesnici u ratnim zločinima.

Iz UP su takođe potvrdili da oni u ovom trenutku nisu nadležni za izvršavanje ovakvog zahtjeva.

- U ovoj fazi postupka, Osnovno državno tužilaštvo u Beranama nadležno je za izdavanje naloga za postupanje za oduzimanje predmeta, odnosno neophodno je pribavljanje odgovarajuće dokumentacije za sprovođenje procesnih radnji i postupanje po naredbama nadležnog suda – rečeno je Pobjedi.

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama formiralo je predmet zbog premještanja spomenika ozloglašenom ratnom zločincu i vođi četnika Pavlu Đurišiću u manastir Đurđevi stupovi.

- Nakon saznanja da je spomen obilježje Pavlu Đurišiću premješteno u konak manastira Đurđevi stupovi, Osnovno državno tužilaštvo u Beranama formiralo je predmet i u toku je postupak izviđaja - saopšteno je iz ODT Berane.

S druge strane, nije precizirano da li će i kada spomenik končano biti u njihovim rukama, s obzirom da je više puta postavljan, i to svaki put suprotno zakonima Crne Gore.