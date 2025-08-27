Uhapšen pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njegova partnerica s Kosova: Špijunirali za Srbiju?

Pod optužbom za špijunažu u korist Srbije na Visu su uhapšeni A. M., državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice, i njen dugogodišnji partner J. I., pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i pilot vojnog helikoptera. Prema vrlo šturim informacijama do kojih smo došli, postupak protiv njih vode i civilna i vojna policija, a u istragu je uključen i Europol.

Istražitelji sumnjaju da je vojni pilot odavao tajne partnerici, a ona ih slala Srpskoj listi.

Portal Index do ovih informacija je došao iz pouzdanih izvora, a kada su ih pokušali provjeriti, naišli su na zid šutnje. Iz Ravnateljstva policije poručili su da se obrate MORH-u budući da je vojna policija uključena u slučaj, ali iz MORH-a za sada nema nikakvih podataka.

Nezvanično se saznaje da su danas oboje osumnjičenih ispitani te se čeka odluka hoće li biti smješteni u istražni pritvor.

Prema informacijama koje su ipak procurile, istražitelji sumnjaju da je hrvatski vojni pilot, koji je bio angažovan u KFOR-u (međunarodna mirovna snaga NATO-a na Kosovu), svojoj partnerici odavao povjerljive informacije, koje je ona potom prenosila članovima Srpske liste – političke stranke srpske manjine na Kosovu.

Koje informacije su odavali?

Sumnja se da je J. I. svojoj djevojci prenosio informacije o kretanju Srba na sjeveru Kosova od kraja 2022. godine pa sve do ove godine, kao i o kretanju jedinica KFOR-a.

Također se navodi da joj je dostavljao korisne informacije vezane za Zubin Potok – mjesto na sjeveru Kosova koje je često žarište napetosti između Srba i Albanaca. Radi se o politički i sigurnosno najosjetljivijem području Kosova, koje i Beograd i Priština smatraju ključnim za kontrolu i integraciju sjevera.

Zubin Potok je u više navrata bio poprište blokada puteva, protesta i sukoba između lokalnih Srba i kosovskih vlasti te međunarodnih snaga, uključujući KFOR i EULEX. Zbog svog etničkog sastava i političke osjetljivosti, svaki incident u ovom mjestu ima šire političke posljedice.

Razmjenjivali informacije i o uhapšenom policajcu

Dodatno, osumnjičeni se terete i za razmjenu informacija o transportu uhapšenog Dejana Pantića – bivšeg pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti, optuženog za napade na članove Centralne izborne komisije na sjeveru Kosovske Mitrovice.

Njegovo hapšenje u decembru 2022. izazvalo je burnu reakciju među Srbima u sjevernim opštinama, koji su postavili barikade i blokirali puteve prema graničnim prelazima Jarinje i Bërnjak. Barikade su trajale gotovo tri sedmice, uz glavni zahtjev – da se Pantić oslobodi ili prebaci u kućni pritvor.

Uloga KFOR-ovih helikoptera

Pošto Kosovo ne posjeduje vlastite helikoptere, Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje zatražilo je pomoć KFOR-a za transport Pantića iz baze kod Jarinja u adekvatniji pritvor. KFOR je jedina sila u regiji koja raspolaže helikopterima i mogućnošću prevoza zadržanih osoba. Ova snaga je i ranije pružala pomoć prilikom prevoza bolesnih policajaca zbog blokada na cestama.

Nakon skoro 19 dana, sud je odlučio da se Pantić premjesti u kućni pritvor, što je i bio glavni razlog za uklanjanje barikada.

Šok za porodicu i prijatelje

Porodica i prijatelji uhapšenog para su u šoku, posebno zato što je A. M. u više navrata boravila u Hrvatskoj. U Srbiji je radila za jednu stranu kompaniju, a u novinarskim krugovima poznata je kao izvještačica iz Kosovske Mitrovice. Po struci je sociologinja.

Njen partner, s kojim je imala povremene prekide u vezi, aktivni je pripadnik Hrvatske vojske. Dostupni podaci pokazuju da je najčešće bio angažovan kao pilot vojnog helikoptera.

Pilot je, osim na Kosovu, bio angažovan i u Afganistanu te u brojnim akcijama spašavanja u okviru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Zanimljivo je da su oboje privedeni još 25. jula ove godine. J. I. je odmah završio u pritvoru, dok je A. M. dobila rješenje o protjerivanju iz Hrvatske i smještena je u prihvatni centar za strance u Trilju. Pretpostavlja se da su istražitelji naknadno u njihovim mobilnim uređajima pronašli komunikaciju za koju vjeruju da predstavlja dio špijunskih aktivnosti, te ju priložili kao dokazni materijal.