Bivšeg predsjednika Srbije živog zakopali: Čuveni forenzičar otkrio strašne detalje

Bivši predsjednik Srbije Ivan Stambolić (64) otet je prije tačno 25 godina. Dok je trčao trim stazom u Košutnjaku, prišla mu je grupa muškaraca, otela ga i prisilila da uđe u bijeli kombi. Od tog momenta, niko od rođaka i prijatelja nije ga vidio živog.

Međutim, tri godine kasnije, tokom policijske akcije "Sablja" klupko je počelo da se odmotava. Pripadnik Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije, koji je postao svjedok saradnik, odveo je istražne organe na Frušku Goru.

U ponedjeljak se navršilo četvrt vijeka od otmice i likvidacije nekadašnjeg predsjednika Predsjedništva Srbije, funkcije u SFRJ koja je predstavljala predsjednika Srbije.

Podsjetimo, Stambolić je nestao 25. avgusta 2000. godine, mjesec dana uoči predsjedničkih izbora u Saveznoj Republici Jugoslaviji, na kojima je Vojislav Koštunica u prvom krugu pobijedio Slobodana Miloševića. Tjelo Ivana Stambolića pronađeno je zakopano, tri godine kasnije, tokom velike policijske akcije pokrenute zbog atentata na premijera Zorana Đinđića.

Nešto "veliko"

Čuveni forenzičar Časlav Ristić otkrio je da je, jednog dana u jeku "Sablje" 2003. godine, pred kraj smjene dobio poziv da dođe na teren. Znao je, kaže, da je riječ o nečemu "velikom".

- Tog 28. marta 2003. sjedio sam sa kolegom u MUP-u, bilo je popodne i čekali smo kraj radnog vremena da idemo kući. Odjednom, u kancelariju je upao naš načelnik kriminalističke tehnike i rekao mi: "Ristiću, spremi se, pripremi kompletnu opremu, idemo na jedan jako delikatan uviđaj". Odmah mi se u glavi vrtjelo da je pronađeno baš tijelo bivšeg predsjednika Srbije. Ja sam pitao odmah, bez dlake na jeziku - "Je li to načelniče pronađen Ivan Stambolić?" Rekao mi je: "Nemoj ti mnogo da se interesuješ, pripremi se, uzmi opremu i čekamo te ispred ulaza" - otkrio je Časlav Ristić na svom Jutjub kanalu. Dodaje, krenuli su odmah.

- Ispred su nas čekali džipovi i sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Krenuli smo put Novog Sada, ali niko od nas nije tačno znao gdje tačno idemo. Sve dok nismo stigli na Frušku goru, u mjesto Zmajevac - otkriva forenzičar.

Jezive scene

Dodaje da su stigli u kasnim popodnevnim satim, te da je sve izgledalo jezivo.

- Tada smo došli do mjesta gdje nas je čekao čovjek sa maskom. Kada smo prišli on je skinuo masku i pokazao nam gdje se otprilike nalazi jama. A onda je istražni sudija od njega zahtijevao da skine fantomku. Desetak minuta on je bio bez fantomke i znali smo o kome je riječ - opisuje Ristić, koji je zatim rekao da je riječ o svjedoku-saradniku.

- To je bio Nenad Šare, koji nam je rekao: "Ja sam ovdje stajao i čuvao stražu. Odavdje, pa 100 metara tamo nalazi vam se grob Ivana Stambolića" - rekao je on, a otkriva Ristić.