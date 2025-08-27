Evo šta je rekao pilot kojeg sumnjiče da je s partnericom špijunirao za Srbiju

Vojni pilot Hrvatske vojske J. I., kojeg tužilaštvo zajedno s partnericom A. M., državljankom Srbije koja živi i radi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu, nakon izbijanja afere izjavio je da nije kriv i da mu neko podmeće. Dodao je i da je njegova partnerica u ovom slučaju kolateralna žrtva, saznaje Index.

Ljudi koji ga poznaju tvrde da je odgovoran profesionalac te ih optužbe koje mu se stavljaju na teret izuzetno iznenađuju. Ministarstvo odbrane Hrvatske (MORH) potvrdilo je da je prošao sigurnosnu provjeru.

Uprkos tome, tužilaštvo smatra da postoji dovoljno dokaza za pokretanje istrage protiv oboje zbog višegodišnjeg odavanja tajnih podataka te je zatražilo određivanje istražnog pritvora.

Česta putovanja s Kosova u Hrvatsku

Iznenađeni su i ljudi bliski njegovoj partnerici, za koju više izvora potvrđuje da je vrlo često dolazila u Hrvatsku i boravila na otoku Visu.

- Ne podržava Vučića, pa je neobično da je terete da je informacije prenosila političkoj stranci bliskoj njemu. Osim toga, ta stranka (Srpska lista, politička partija Srba na Kosovu, op. a.) ne postoji već nekoliko godina - rekli su za Index.

Par je uhapšen upravo na Visu. A. M. je isprva bila smještena u Prihvatni centar za strance u Trilju uz rješenje o protjerivanju iz Hrvatske, no sada je protiv nje pokrenuta istraga za špijunažu.

Sumnja na špijunažu

Tužilaštvo sumnja da je pilot od 2022. do 2025. partnerici odavao povjerljive informacije o kretanju Srba na sjeveru Kosova, rasporedu KFOR trupa, kao i situaciji u Zubinom Potoku – mjestu koje je često poprište sukoba između Srba i Kosovara. Te informacije bile su mu dostupne jer je boravio u mirovnoj misiji KFOR-a. A. M. je, prema navodima iz istrage, također radila na tom području, sarađivala s novinarima i jednom stranom vladom.

Terete ih i za razmjenu informacija u vezi s transportom uhapšenog bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića, čije je hapšenje u decembru 2022. izazvalo proteste i postavljanje barikada. Zbog blokada na putevima, KFOR je tada helikopterima transportovao Pantića i druge uhapšene.