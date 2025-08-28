Nova.rs tvrdi: Brent Sadler novi direktor United Media u Srbiji?

Kako saznaje Nova.rs, u kompaniji United Media pripremaju se hitne kadrovske promjene. Novi direktor United Grupe, Sten Miler, odlučio je da na čelo medijskih operacija u Srbiji imenuje Brenta Sadlera, iskusnog britanskog novinara i bivšeg ratnog izvještača CNN-a.

Prema informacijama do kojih je došla Nova.rs, dogovor o dolasku Sadlera postignut je još ranije, prije nego što je istraživački portal OCCRP objavio audio snimak u kojem se čuje da je smjena dosadašnje direktorice Aleksandre Subotić bila uslovljena direktnim zahtjevom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Izvori tvrde da je imenovanje Sadlera dio šireg aranžmana o promjenama koje je odobrio Nikos Stathopoulos, direktor BC Partners za Evropu, a koje sada provodi novi čelnik United Grupe.

Na upit Nova.rs, Sadler do objavljivanja teksta nije odgovorio. O istim saznanjima govorio je i predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.

Sadler je javnosti poznat kao dugogodišnji novinar CNN-a i nekadašnji član uredničkog kolegijuma televizije N1, koju je napustio 2019. godine. Nakon toga sarađivao je s Telekomom Srbija na projektu Euronews Beograd, a često su ga i visoki funkcioneri SNS-a, poput Gorana Vesića, hvalili zbog kritika upućenih Draganu Šolaku.

Sajt "Antidot“ godinama ga ističe kao ključnog svjedoka tvrdnji da se uređivačka politika N1 kreirala u korist opozicije.

Otkako je grčki biznismen Nikos Stathopoulos preuzeo punu kontrolu nad United Grupom, uklonivši Dragana Šolaka i Viktoriyu Boklag iz upravljačkih struktura, novinari United Medie više puta su javno upozoravali da bi nezavisnost njihovih redakcija mogla biti ozbiljno ugrožena.