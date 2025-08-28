Ruski ambasador upozorava: "Nećemo ostati po strani zbog dešavanja u RS"

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Haračenko prokomentarisao je i aktuelnu situaciji u regiji.

Prema njegovim riječima:

- Krize u RS i na Kosovu su namjerno vremenski usklađene, kako bi se izvršio maksimalan pritisak na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića - istakao je on.

Povezivanje različitih procesa

Bocan-Haračenko, učestvovanjem u pregovorima o rješavanju više kriza kada je riječ o prostoru bivše Jugoslavije, zna i može da potvrdi da Zapad teži povezivanju različitih procesa u regionalnom kontekstu.

- U ovom slučaju, riječ je o pokušaju uklanjanja predsjednika Vučića sa političke scene i njegovog udaljavanja sa vlasti, kao i srpske vlade. Da bi se to postiglo, potrebno je nametnuti maksimalan teret ovom rukovodstvu, teret koji bi bio prevelik za Vučića. A takav teret, uz unutrašnju nestabilnost, mogu predstavljati sve veći problemi u RS . Stvaranje problema i na KiM, konkretno na sjeveru Kosova u srpskim sredinama, se također može primijetiti. Vidimo aktiviranje prištinskog režima, koji sada značajno raste, i odlučno povećava pritisak na kosovske Srbe u sjevernom dijelu pokrajine. Ta situacija, prema mišljenju Zapada, i to je zaista tako, stvara veoma teške okvire i ozbiljan izazov za Beograd - rekao je.

Pokušaji pritiska

Dodao je da Vučić nema namjeru da se odrekne podrške RS, niti da prizna Kosovo, što zahtjeva Zapad.

- Vučić se rukovodi, drugačije se ne smije, interesima saradnje Srbije sa RS i podrškom koju joj Beograd pruža. On se efikasno odupire ovakvim pokušajima pritiska. Moguće je da je postojala neka vrsta sinhronizacije različitih kriza, kako bi se sve dešavalo u isto vrijeme - zaključio je.

Zaprijetio da Rusija neće ostati što se tiče dešavanja u RS-u.

- Rusija, kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, ne ostaje po strani dešavanja u RS i BiH u cjelini. Pitanje primjene Dejtonskog sporazuma je stalna tema. To je pitanje koje se nalazi na dnevnom redu Vijeća sigurnosti. Zbog toga je to zaista ključan faktor u obezbjeđivanju stabilnosti u RS i u BiH - naglasio je ruski ambasador.

Dotakao se i toga da je prerano govoriti o međunacionalnom pomirenju na Balkanu, jer se osjeća i dalje međusobna mržnja i neprijateljstvo.



