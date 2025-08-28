Lučić: Subotić oštetila United Group i Telekom za milione eura, Vučić nikad nije tražio bilo čiju smjenu

Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić, danas je izjavio je danas, da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila United Group i Telekom Srbija za milione eura, te istakao da predsjednik Aleksandar Vučić nikada nije tražio bilo čiju smjenu.

- Predsjednik Vučić nikada nije zatražio smjenu bilo koga iz kompanija United Group ili United Media - rekao je Lučić za Tanjug, povodom navoda u pojedinim medijima da je predsjednik Aleksandar Vučić zatražio smjenu direktorke Junajted medije, Aleksandre Subotić.

Akvizicijski proces

On je također naveo da novog direktora Junajted grupe Stena Milera, poznaje skoro dva mjeseca, te da vode razgovore kao partneri koji su učestvovali u akvizicijskom procesu prilikom koje je Telekom Srbija kupio dio Junajted grupe.

- Poslovna praksa i pravne norme obavezuju gospodina Milera, kao zastupnika starog vlasnika, i mene, kao zastupnika novog vlasnika dijela portfolija United Group da imamo kontinuiranu komunikaciju koja treba da obezbjedi što efikasniju tranziciju svih poslovnih funkcija bez posljedica po zaposlene - izjavio je Lučić.

Naveo je i da je Telekom Srbija postala novi vlasnik platforme NET TV koju je kupio od Junajted grupe u aprilu 2025. godine.

- Uvidom u poslovanje ove kompanije utvrđeno je da je postojao fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić od 2013. godine izvlačila milione evra iz NET TV. O tome sam razgovarao sa nekadašnjim vlasnicima i gospodinom Milerom i ukazao da ćemo zbog ovih sumnji pokrenuti istragu pred nadležnim organima o postupanju Aleksandre Subotić i da ćemo tražiti da načinjena šteta bude nadoknađena prije svega Telekomu Srbija, a ako oni žele da se pridruže gonjenju, i United Group, budući da su fiktivni ugovori postojali poslednjih 12 godina - istakao je on.

Odbrana malverzacija

Dodao je da su jedina teme njihovih razgovora bila malverzacije Aleksandre Subotić.

- Nije bilo riječi o medijima čiji je vlasnik United Group niti bi se bilo ko usudio da vrši uticaj na uređivačku politiku tih medija. Jasno je da su pojedini mediji zloupotrebljeni da stanu u odbranu malverzacija Aleksandre Subotić za koju do sada ni Telekom Srbija ni United Group nisu uspjeli da utvrde iz kog formalnog kapaciteta crpi autoritet da vodi operacije ove kompanije u Srbiji budući da ne postoji nijedna zvanična odluka o njenom postavljanju za direktora ove kompanije - naveo je Lučić.

Povodom audio snimka koji je objavljen, Vladimir Lučić je rekao da je tražio uvid u taj snimak, kako bi utvrdili njegovu autentičnost, prije njegovog objavljivanja.

- Kako se to nije dogodilo, pokrenućemo krivični postupak protiv medija koji su ga objavili zbog nanošenja reputacione štete, a dodatno ćemo zatražiti od suda da utvrdi autentičnost navedenog snimka - dodao je Lučić.