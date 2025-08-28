"Jao Bože, dijete je pod autobusom": Detalji jezive nesreće u kojoj je poginula djevojčica (15)

U Ulici cara Dušana u Zemunu danas se dogodila strašna saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila djevojčica od 15 godina. Nesretna tinejdžerka je, prema riječima svjedoka, stradala naočigled svoje majke kada je na nju naletio autobus na liniji 18.

Prema nezvaničnim informacijama "Kurira“, vozač autobusa je prošao kroz crveno svjetlo, a zatim skrenuo s kolovoza na trotoar kako bi izbjegao ženu koja je pretrčavala ulicu van pješačkog prijelaza. U tom trenutku došlo je do tragedije, autobus je udario i pregazio djevojčicu.

Potresne scene

– Poginula je naočigled majke! Autobus je naletio na nju i pokosio je. Vozač je pokušao da zakoči, ali bilo je prekasno - ispričao je jedan očevidac.

Na mjestu nesreće zavladao je haos. Ljudi su vikali, plakala je okupljena masa, a pojedini su pokušali pomoći tinejdžerki, no pomoći nije bilo.

– Neko je vikao: ‘Jao Bože, dijete je pod autobusom! Vadite dijete…’ Majka joj se oduzela, a otac je stigao brzo, plakao je na sav glas. Ne daj Bože nikome - kazali su svjedoci.

Nakon nesreće uslijedio je i lančani sudar tri automobila, a saobraćaj u tom dijelu Zemuna je potpuno obustavljen.

Istragu o tragediji vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a utvrdiće se da li je djevojčica u trenutku nesreće bila na trotoaru ili na pješačkom prijelazu.