Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGORČENI

Užas u Hrvatskoj: Ljudi se na popularnoj plaži sunčaju na otrovu, "zar da dolazim ovdje sa maskom"

Marin Medić, iz inicijative "Mjesto koje želi da živi", kaže da Vranjičani uglavnom ne plivaju na toj lokaciji: "Plivamo na obali u gradu"

Kupanje u Vranjicu. Nova TV

S. S.

29.8.2025

Više od mjesec dana nakon velike oluje, dijelovi azbestno-cementnih ploča sa krova nekadašnjeg Salonita i dalje stoje na plaži Vranjic u Hrvatskoj, a kupača se može nabrojati na prste jedne ruke, javlja Dnevnik Nove TV.

U Vranjicu nema prepreka za kupanje, kvalitet mora je odličan, tvrdi novinar u izvještaju, ali umjesto školjki i raznog neobičnog kamenja, kao suvenire možete ponijeti dijelove azbestno-cementnih ploča, piše Jutarnji list.

Marin Medić, iz inicijative "Mjesto koje želi da živi", kaže da Vranjičani uglavnom ne plivaju na toj lokaciji: "Plivamo na obali u gradu".

Posljedice nevremena još su vidljive pored puta, a azbestni komadi, koji su najopasniji, pretvaraju se u prašinu.

– Ne mogu da vjerujem da ne mogu da plivam ovdje. Zar da dolazim ovdje sa maskom – rekao je u nevjerici jedan stanovnik Vranjica.

– Ovo uopšte nije plaža, ovo je lokacija opterećena tehnološkim otpadom, kontaminirana deponija azbesta – objašnjava Medić iz pomenute inicijative.

Tender Fonda za zaštitu životne sredine za uklanjanje azbestnog otpada sa lokacije je u toku, a Grad očekuje da će izvođača radova izabrati tek krajem septembra.

# SPLIT
# VRANJIC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.