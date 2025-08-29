Užas u Hrvatskoj: Ljudi se na popularnoj plaži sunčaju na otrovu, "zar da dolazim ovdje sa maskom"

Više od mjesec dana nakon velike oluje, dijelovi azbestno-cementnih ploča sa krova nekadašnjeg Salonita i dalje stoje na plaži Vranjic u Hrvatskoj, a kupača se može nabrojati na prste jedne ruke, javlja Dnevnik Nove TV.

U Vranjicu nema prepreka za kupanje, kvalitet mora je odličan, tvrdi novinar u izvještaju, ali umjesto školjki i raznog neobičnog kamenja, kao suvenire možete ponijeti dijelove azbestno-cementnih ploča, piše Jutarnji list.

Marin Medić, iz inicijative "Mjesto koje želi da živi", kaže da Vranjičani uglavnom ne plivaju na toj lokaciji: "Plivamo na obali u gradu".

Posljedice nevremena još su vidljive pored puta, a azbestni komadi, koji su najopasniji, pretvaraju se u prašinu.

– Ne mogu da vjerujem da ne mogu da plivam ovdje. Zar da dolazim ovdje sa maskom – rekao je u nevjerici jedan stanovnik Vranjica.

– Ovo uopšte nije plaža, ovo je lokacija opterećena tehnološkim otpadom, kontaminirana deponija azbesta – objašnjava Medić iz pomenute inicijative.

Tender Fonda za zaštitu životne sredine za uklanjanje azbestnog otpada sa lokacije je u toku, a Grad očekuje da će izvođača radova izabrati tek krajem septembra.