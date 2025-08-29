United Group o audio snimku s Telekomom: Razgovor poslovne prirode, odbacujemo politički uticaj

United Group je potvrdio autentičnost audio snimka telefonskog razgovora između generalnog direktora Stena Milera (Stana Millera) i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića. U saopćenju za javnost navode da je riječ o isključivo poslovnoj komunikaciji nakon ranije transakcije, te kategorički odbacuju navode o političkom utjecaju ili pritiscima.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

- Potvrđujemo da je razgovor između dvojice direktora zaista održan, te da je bio isključivo poslovne prirode. Ranije ove godine, United Group je prodao određene poslovne jedinice Telekomu Srbija, te je nakon te transakcije komunikacija između kompanija bila i očekivana i nužna.

United Group ističe da je objavljeni snimak nepotpun i da ne prikazuje cjelokupan sadržaj niti kontekst razgovora. Naglašavamo da Telekom Srbija, niti bilo koji drugi subjekt ili pojedinac, nije vršio niti pokušao vršiti bilo kakav pritisak na United Group u vezi sa zaposlenjem gospođe Aleksandre Subotić. United Group ne podliježe političkom uticaju bilo koje vrste.

Gospođa Aleksandra Subotić nije zaposlena kao član uredničkog tima nijedne novinske organizacije u okviru kompanije United Group, niti je ikada bila dio uredničkog osoblja. Medijski navodi koji sugeriraju suprotno su netačni. Gospođa Subotić je član menadžerskog tima i ostaje na svojoj poziciji. Gospodin Miler je u snimku jasno izjavio da neće raskinuti njen radni odnos.

United Group ostaje dosljedan u održavanju jasne i stroge razdvojenosti između menadžmenta i uredničkih odluka. U tom cilju, angažirani su nezavisni međunarodni savjetnici koji trenutno provode reviziju novinskih operacija kompanije, s ciljem dodatnog jačanja njihove uredničke nezavisnosti.

Svaka tvrdnja da United Group pokušava utjecati na nezavisnost svojih medijskih kuća kategorički se odbacuje. United Group najoštrije osuđuje neovlašteno snimanje privatnih razgovora, kao što je učinjeno u ovom slučaju.