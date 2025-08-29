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OPASNI USLOVI

Snažno nevrijeme u dijelovima Slovenije: Građanima se savjetuje da ostanu u svojim domovima

Raspoložive ekipe su na terenu

Uslovi na terenu su opasni. Radio Capris/Facebook

I. H.

29.8.2025

Jako nevrijeme zahvatilo je jutros dijelove Slovenije, usljed čega je došlo do bujica, te se građanima savjetuje da ostanu u svojim domovima, zato što se situacija pogoršava.

Uslovi na terenu su opasni, kako upozoravaju iz Kopra, te se savjetuje građanima da pomjere vozila iz nižih područja na nekoliko besplatnih lokacija za parkiranje.

- U suprotnom, kapije se neće podizati pa će korisnici morati podići kartu za parkiranje po dolasku u garažu, ali će se kapije automatski podizati pri izlasku. U tom periodu nećete morati plaćati parking kartu, rekli su.


Raspoložive ekipe su na terenu, te se građani savjetuju da budu oprezni na putu, zbog nagomilavanja vode.

Zbog jakog nevremena i porasta vodostaja rijeka Badaševice i Rižane, stanovnicima ovih područja uz ove dvije rijeke savjetuje se ostanak u domovima.


Izdato je narandžasto upozorenje za nevrijeme i kišu za sjeverozapadne, jugozapadne, te centralne dijelove zemlje, a žuto upozorenje za jugoistočne i sjeveroistočne dijelove Slovenije.

Kozina. Foto: Mateja Jazbinsek

Zbog nevremena je zatvorena željeznička linija Divača-Kopar.

# NEVRIJEME
# SLOVENIJA
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