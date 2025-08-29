Snažno nevrijeme u dijelovima Slovenije: Građanima se savjetuje da ostanu u svojim domovima

Jako nevrijeme zahvatilo je jutros dijelove Slovenije, usljed čega je došlo do bujica, te se građanima savjetuje da ostanu u svojim domovima, zato što se situacija pogoršava.

Uslovi na terenu su opasni, kako upozoravaju iz Kopra, te se savjetuje građanima da pomjere vozila iz nižih područja na nekoliko besplatnih lokacija za parkiranje.

- U suprotnom, kapije se neće podizati pa će korisnici morati podići kartu za parkiranje po dolasku u garažu, ali će se kapije automatski podizati pri izlasku. U tom periodu nećete morati plaćati parking kartu, rekli su.



